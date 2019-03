Jean-Louis Schlesser/ LSAP et CSV, deux partis politiques dans la tradition des partis populaires d’antan. Enormément de choses devraient les séparer, leur attribuer, à chacun, un territoire idéologique… s’il ce n’est que les temps nouveaux ont brouillé les cartes.

Le CSV, c’était, outre la certitude d’être l’authentique et unique dépositaire de la volonté d’une population conservatrice et refermée sur elle-même, le règne de la prudence, la religion du consensus, le culte de l’immobilisme, avec, comme finalité ultime, la conquête du pouvoir et sa conservation. Juncker était la parfaite synthèse de ces attitudes et n’eût été son cynisme et son hubris, il aurait eu le temps de préparer, à sa façon, sa succession. Les circonstances et les électeurs en décidèrent autrement et, depuis, le CSV est dans le désarroi. Echec de l’ennuyeuse option «père tranquille» incarnée par Claude Wiseler, perte d’élections qui semblaient imperdables! La défaite a entraîné dans son sillon de grosses pointures comme Viviane Reding, Marc Spautz, Michel Wolter ou ce pauvre Luc Frieden qui n’en finit pas d’essayer de revenir et de se positionner, Dieu sait où.

En désespoir de cause, le congrès du CSV a choisi l’aventure en élisant Frank Engel comme président avec, comme secrétaire général, quelqu’un qui, intellectuellement, ne risque pas de lui faire de l’ombre, à savoir l’homme du peuple, Felix Eischen.

Jamais, au cours de sa longue histoire, le parti conservateur n’avait eu à sa tête un président au profil similaire, dont le challenge ne sera pas tant celui de convaincre le public mais son propre parti. A en juger par les tirs nourris émanant du périmètre de ceux qui ne l’apprécient pas, la résistance s’est déjà formée avec, à sa tête, le perdant, Serge Wilmes et la Dame de fer du Nord, Martine Hansen. Avec, à sa rescousse, un talent rhétorique qui rappelle, par moment, celui de Jean-Claude Juncker (quand celui-ci s’exprime dans sa langue maternelle), Frank Engel a des semaines devant lui qui seront tout sauf angéliques.

Comparé à la situation dans le camp conservateur, celle de l’autre perdant des élections, le LSAP, miraculeux coalitionnaire, prend des allures de long fleuve tranquille.Grand bourgeois serein, fils de Ben Fayot, une figure tutélaire du confortable establishment libéralo-socialiste de la capitale, Franz Fayot est élu dans le proverbial fauteuil.

Avocat d’affaires, le nouveau président socialiste est partenaire dans un cabinet qui s’est spécialisé dans les crises, les «restructurations financières ou opérationnelles ou (…) les procédures collectives.» Eh bien, voilà! Franz est l’homme de la situation!

Si je ne cois pas que le LSAP soit candidat à une restructuration financière, en revanche, les volets «restructuration opérationnelle» et «procédures collectives» me semblent être des chantiers urgents et d’envergure. J’y ajouterai un examen du positionnement idéologique avec une analyse courageuse des attitudes politiques du parti dont Franz Fayot a désormais la charge. Il serait souhaitable que cette analyse et les conclusions qui en résulteront aillent au-delà de la reproduction des valeurs sociales et culturelles du milieu dont il est issu.