Vladimir Poutine s’est entretenu lundi en Crimée avec ses « amis » français parmi lesquels Thierry Mariani, candidat RN aux élections européennes, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne.

« Cela me fait grand plaisir de voir ici nos amis qui souhaitent construire de bonnes relations entre la Russie et la France », a déclaré M. Poutine lors de cette rencontre avec des hommes politiques et députés français à Simféropol, la capitale de la Crimée. « Nous sommes fiers d’avoir été présents pour le cinquième anniversaire du rattachement de la Crimee », a lancé pour sa part M. Mariani, qui s’y est rendu à plusieurs reprises depuis 2014.

Le député (LR) du Vaucluse Jean-Claude Bouchet, également présent, a salué la « réintégration » de la Crimée en Russie. Cette délégation comprennait aussi Michel Voisin, ancien député de l’Ain, et Nicolas Dhuicq, ancien député et maire de Brienne-le-Château (Aube). Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine et les dirigeants de la Crimée signaient le traité sur le « rattachement » de cette péninsule ukrainienne à la Russie, deux jours après un référendum jugé illégal par la communauté internationale.

Dénoncée comme une « annexion » par Kiev et l’Occident, cette décision a valu à la Russie de lourdes sanctions européennes et américaines auxquelles elle a riposté en introduisant notamment un embargo sur des produits alimentaires européens. « Nous sommes inquiets de ce climat de sanctions », a déclaré M. Mariani lors de la rencontre avec M. Poutine.

Candidat du Rassemblement national (RN, ex-FN) de Marine Le Pen aux élections européennes du 26 mai, le transfuge du parti Les Républicains a estimé que ces élections seraient « capitales pour récupérer les relations (de la Russie, ndlr) avec l’Europe ». « C’est aussi pour cela que je m’engage dans cette élection », a-t-il indiqué, soulignant que « le rétablissement des relations avec la Russie sera l’un de nos objectifs ». Pour sa part, Vladimir Poutine a prôné des relations « stables, positives et prévisibles » avec l’UE. « Le développement de nos relations est dans l’intérêt des citoyens de nos pays », a insisté M. Poutine.