Jean-Louis Schlesser / Le modèle commercial du quotidien est venu à son terme. La formule, qui fut sujette à beaucoup d’aléas et d’adaptations dans le courant de son histoire mouvementée, date des XIXe et XXe siècles et, on a beau le regretter (c’est certainement mon cas), à quelques rares exceptions près, elle ne survivra pas longtemps dans sa constellation actuelle. Il existe les gratuits qui, bon an, mal an, font leur petit bonhomme de chemin mais qu’on ne rangera pas dans les projets à forte incidence sociétale.

Il y a les rares quotidiens qui ont la prétention d’être des références intellectuelles, pourquoi pas morales, et qui sont dans l’obligation de remplir ce cahier des charges avec un investissement journalistique, éditorial et littéraire considérable. Citons le New York Times, le Guardian, peut-être Le Monde, la Süddeutsche Zeitung, la NZZ et quelques autres: une poignée de titres de par le monde pour lesquels l’existence et la captation d’une audience d’une excellence appropriée sont des prérequis absolus.

Je suis convaincu que des titres répondant à ces exigences pourront continuer d’exister, malgré le fait que produire un quotidien papier, le distribuer et le faire lire soit un procédé incroyablement compliqué et onéreux. Et excitant! Mille fois plus excitant qu’aller bêtement online avec ses textes, ses photos et ses vidéos.

Dans notre beau pays, les quotidiens ont compris le glissement du paradigme, délaissent le terrain pris par l’online portable et versent dans l’explication, l’information de fond, soignent le versant graphique et la mise en page du contenu. Avec le résultat que la presse quotidienne papier de la place est de bonne qualité, d’une meilleure qualité que, sans doute, dans n’importe quel autre moment de son histoire. Encore faudrait-il que l’audience potentielle honore ces efforts.

Il faut remercier le conseil d’administration de Saint-Paul, éditeur du quotidien leader, le Luxemburger Wort, pour avoir, sur instigation de son président, l’archiconservateur Luc Frieden, tenté un réajustement de la ligne éditoriale. Cet exercice de nature stalinienne a provoqué un exode de quelques-uns des meilleurs éléments de la rédaction du Wort qui prétendaient faire un journal qui, quoique toujours bien ancré à droite, le serait de façon intelligente et ne serait pas à la botte des huiles du CSV et du reste de la nomenklatura conservatrice.

Voilà donc un groupe de trois mousquetaires, tous issus du pool rédactionnel du Wort, qui se lancent dans une folle aventure, celle de faire un média d’information, mais surtout de recherche et d’investigation online, un pure player non soumis, ni à des forces politiquement partisanes ni à des intérêts financiers ou commerciaux.

Un ami, responsable dans ce secteur, me confiait récemment qu’il ne pensait pas que notre beau pays recélerait assez de matière première pour tenir la promesse éditoriale du nouveau quotidien online. Je n’en suis pas si certain. La question sera plutôt de savoir si les maigres ressources rédactionnelles – trois journalistes – y suffiront.

Dans leur «Manifest» publié sur le site, nos trois reporters intrépides font un appel du pied à l’aide et au concours du public intéressé pour combler ce déficit.

Avis aux amateurs!