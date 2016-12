Crash en mer Noire: journée de deuil national lundi en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche qu’une journée de deuil national serait observée lundi en hommage aux victimes du crash d’un avion militaire russe en mer Noire avec 92 personnes à bord.

« Demain (lundi, ndlr) sera déclaré journée de deuil national », a indiqué le chef de l’Etat à la télévision publique. « Une enquête soigneuse sera menée pour déterminer les causes de la catastrophe et tout sera fait pour soutenir les familles des victimes décédées », a-t-il ajouté. Le locataire du Kremlin avait ordonné plus tôt au gouvernement de former une commission d’enquête pour déterminer les causes du crash. Le Premier ministre Dmitri Medvedev a confié la direction de cette commission au ministre des Transports Maxime Sokolov qui doit se rendre sur place dès dimanche.

Selon le ministère de la Défense, le Tupolev Tu-154 a disparu des écrans-radars à 05H27 (02H27 GMT), deux minutes après son décollage de l’aéroport de la station balnéaire de Sotchi, situé dans la commune d’Adler, sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié en Syrie et transportait plus de 60 membres des choeurs de l’Armée Rouge, ainsi que neuf journalistes de télévision. Les autorités ont affirmé qu’il n’y avait « pas de signes » de survivants du crash.

