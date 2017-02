Coups de cœur / Un faible maillon

Quel triste cortège que celui qui s’avançait lentement vendredi dernier le long d’une impressionnante allée de platanes qui sans leur feuillage avaient, avec leurs troncs torsadés, l’air d’une armée de vétérans rendant hommage à celui qu’on portait en terre!

J’ai rarement vu un si beau cimetière que celui du nord de Strasbourg où les monuments funéraires disparaissent dans un dédale de haies soigneusement taillées. La tombe vers laquelle nous nous avancions, le cœur gros et l’âme triste, se trouvait en face d’un grand plan d’eau recouvert en cette période de l’année d’une mince couche de morceaux de glace dont les légers entrechocs semblaient accompagner comme des tambours voilés nos pas hésitants.

Car il n’est pas aisé de suivre le cercueil de quelqu’un dont le départ clôt une longue et belle période de votre vie. Et, en voyant disparaître en cette fin d’après-midi le soleil à l’horizon, c’est comme s’il emmenait avec lui tous ces souvenirs qui me liaient au défunt pour les réinscrire de ses chauds rayons dans un livre d’or céleste que l’ami disparu pourrait ouvrir là où il venait d’arriver.

Je ne suis pas prêt d’oublier la nuit de la Saint-Sylvestre où, venant de faire connaissance, nous avons jeté à minuit par-dessus l’épaule nos verres de champagne vides dans la rivière qui bordait, à Baden-Baden, l’hôtel qui, au fil des ans, était devenu pour un petit groupe d’amis un second chez-soi, un doux havre de convivialité et de paix. C’est alors qu’a commencé une relation qui devait nous réunir de nombreuses fois pendant presque trente ans, tantôt dans l’intimité d’un foyer au décor raffiné, tantôt à l’occasion de fêtes et de célébrations exceptionnelles.

L’ami Jürgen, fin connaisseur d’art et d’antiquités, avait la passion des belles choses et, avec son partenaire d’une vie, ne cessait de créer des intérieurs où les meubles exceptionnels de leurs ancêtres et les beaux tableaux et objets chinés chez les antiquaires de la région reprenaient vie comme les personnages d’un célèbre conte de fée. Nous y avons commencé si souvent une nouvelle année et comme les dernières semaines coïncidaient avec son pénible combat contre un mal implacable, les fêtes de fin d’année auront désormais un arrière-goût fort amer pour ceux qui ont perdu un partenaire et ami ayant marqué leur vie.

Lorsque j’ai jeté comme dernier adieu une poignée de pétales de roses sur le beau cercueil en bois de mélèze, qui disparaissait sous une magnifique cascade de fleurs printanières, j’ai réalisé plus que jamais que nous ne sommes que de faibles maillons dans la longue et infinie chaîne de la vie sur Terre.

Pierre Dillenburg