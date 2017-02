Coups de cœur / «Down memory lane»

Voilà un exercice qu’il faut essayer de faire, tandis qu’avec l’âge les souvenirs se diluent et la mémoire flanche. Et pourtant, dans mes rêves, qui sont parfois aussi des cauchemars, je revis régulièrement avec une inhabituelle intensité des moments de ma jeunesse.

Comme celui où nous partions, petits, en tablier à petits carreaux, à la queue leu leu, à la cueillette des cerises sur les flancs du Herrenberg.

Nous étions surveillés par ces deux sœurs de la doctrine chrétienne dont l’une, encore en vie, continue de prétendre que nous étions de loin ses préférés. Elle était, avec sœur Valéria, non seulement en charge de l’école gardienne de la cité des ânes, mais aussi du décor de l’église décanale et de l’entretien des vêtements sacerdotaux du doyen et des deux vicaires qui, à l’époque, étaient en charge du salut des âmes de ma ville.

C’était l’époque où les dames allaient chapeautées et gantées à la messe du dimanche et où les hommes ne sortaient guère dans la rue sans couvre-chef.

Vous me direz que les temps ont bien changé.

Je me souviens d’enterrements à longs voiles de crêpe, de cercueils ouverts, de cortèges funèbres à travers la ville, de couronnes de fleurs artificielles, de cavalcades exceptionnelles, de bals parés et costumés, de courses équestres sur du macadam recouvert de sable, de compétitions de kayak slalom et de bains de rivière dans les eaux limpides de la Sûre.

Je me souviens de promenades avec ma mère à travers des champs de marguerites et de coquelicots, de visites dominicales avec ma grand-mère sur les tombes familiales, d’escalades du Deiwelselter et de randonnées à vélo sur les hauteurs du Friedhaff.

Je me souviens de cours de danse en tout bien tout honneur, de sauteries anodines sur les airs d’Elvis Presley, de cortèges en fanfare pour la messe dominicale avec rassemblement obligatoire dans la cour d’un Lycée classique dont le corps enseignant a abandonné depuis belle lurette le costume-cravate.

Je me souviens de jeux de quilles dans un bistrot à Gilsdorf, de compétitions de catch suivies sur un des premiers téléviseurs à l’Hôtel du Midi où, séchant les cours, j’ai assisté le cœur battant au mariage de Baudouin et de Fabiola dont je n’oublierai jamais la belle robe signée Cristobal Balenciaga.

Je me souviens de moments inoubliables passés dans l’arrière-cour de ce magasin de confection renommé où œuvraient avec une inhabituelle gentillesse et beaucoup de savoir-faire les parents d’une de mes meilleures amies dont le frère très doué manuellement m’aidait à dresser la scène pour de mémorables numéros de cirque et de prestidigitation. C’était l’époque où, en raison d’un trafic peu dense, la rue appartenait aux enfants qui y régnaient en maîtres.

Je me souviens de tous ces personnages colorés qui, à l’époque, peuplaient les rues et ruelles autour de la vieille église. C’étaient des originaux comme on n’en fait guère plus et il était frappant que Diekirch, qui n’a plus guère l’élégance et le charme d’antan, en compte autant, notamment quelques couples de sœurs célibataires dont certaines étaient loin d’être des grenouilles de bénitier! Et c’est en descendant les allées du vieux cimetière et en lisant sur les pierres tombales les noms de ces personnages hauts en couleur que je réalise que je n’ai plus tellement de temps avant de les rejoindre. Et pour en profiter un tant soit peu, j’essaierai chaque jour davantage de faire la part des choses et de laisser à tous ces souvenirs la place qui leur revient.

Pierre Dillenburg