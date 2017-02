Coups de cœur / D’architecture

Je ne m’y habitue pas. A chaque fois que je traverse nos villes et villages, mon sang ne fait qu’un tour. Pour que cela se passe et que j’aie envie de secouer fort certains propriétaires et architectes, il faut évidemment que je jette, tout en conduisant, un regard plus soutenu sur les bâtisses qui défilent des deux côtés de mon champ de vision, comme dans un mauvais film, en une incroyable variété de styles aussi divers qu’étranges avec souvent des couleurs de façades qui font mal aux yeux.

Il y a évidemment de temps à autre de vrais bijoux d’architecture dont l’aspect en soi fort élégant et harmonieux souffre pourtant des constructions hétéroclites qui l’entourent. Vous donnerais-je quelques exemples? Je ne sais vraiment pas par où commencer.

L’autre jour, en descendant de Bridel à Kopstal, j’avais devant moi un beau florilège de ce dont je vous parle. Les entrées en Ville ne sont pas mieux, ni certaines rues et allées dont celle que j’emprunte quotidiennement pour me rendre chez moi. Et en visitant récemment les Archives de l’Etat, je me demandais, en longeant la façade arrière du complexe de dame Justicia, si je ne me trouvais pas à côté d’une coulisse de Disneyland.

Que cette monstruosité ait pu se faire il n’y a pas si longtemps, reste pour moi et pour beaucoup d’autres inexplicable.

Mais il y a d’autres horreurs à travers le pays qu’on aimerait voir devenir sans délai des cibles pour démolisseurs doués.

Ceux à l’œuvre pour faire disparaître le grand et gris et vraiment moche bâtiment bancaire du boulevard Royal ont mis du temps pour venir à bout de leur tâche.

La cheftaine de l’entreprise, qui compte s’installer dans ce qui y sortira de terre, prétend que dans son pays toute l’opération de démolition n’aurait duré qu’une nuit!

Cela me paraît pourtant illusoire.

Quoi qu’il en soit, d’après les plans et maquettes, le boulevard Royal semble regagner en partie ses titres de noblesse une fois que les nouveaux complexes en face de l’Hôtel de la Poste seront sortis de terre.

Le seul bâtiment actuellement encore debout de ce côté-là, quoique chancelant – mais hélas pas assez! –, fera plus tard piètre figure au milieu de l’immeuble Norman Foster.

Toute cette partie de la Ville redeviendra sans doute particulièrement accueillante, et ce, d’autant plus que le rez-de-chaussée de l’Hôtel de la Poste, qui sera couronné d’une coupole en verre, deviendra apparemment une grande brasserie. Tout cela fera un peu oublier une partie des péchés architecturaux d’après-guerre et ceux encore actuellement en cours.

Mais en fustigeant ce qui dérange, ayant souvent une mauvaise odeur d’influence et d’argent, je n’oublie pas que le pays compte aussi beaucoup de bâtiments, de sanctuaires, de quartiers, de maisons dont le cachet et les proportions réjouissent l’œil et l’âme. Souvent, pourtant, ce sont les témoins d’un passé où on semblait avoir eu un meilleur sens des proportions, des matériaux, des couleurs.

C’était l’époque où les princes, les prêtres, les peuples apportaient la preuve de leur génie à travers un juste dosage, fait de savoir et d’intuition, qui a su se perpétuer pendant des millénaires et qui, depuis quelques décennies et en trop d’endroits, s’est évaporé peu à peu. Qui a écrit que c’est de ce juste dosage que résulte la beauté d’une construction et qu’il suffirait qu’un seul composant manque ou domine au contraire pour que l’on coure à la médiocrité ou à la catastrophe?

Il ne croyait pas si bien dire.

Pierre Dillenburg