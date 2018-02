Imaginons un pays en guerre. Jusque-là, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. En 2016, on dénombrait 18 conflits armés (plus de 1.000 morts au cours d’une année) et 20 guerres limitées (300 morts dans l’année). La majorité de ces guerres se déroulent dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Les plus connues d’entre elles, celles qui défraient la chronique et que les compagnies d’assurance classent comme «inassurables sans aucune dérogation possible», sont la Syrie, l’Afghanistan, le Yémen, la Libye et le Pakistan. Curieusement, un des pays dans lequel se déroule un conflit d’une forte intensité, le Mexique, est rarement mis en avant comme tel. L’affrontement entre les cartels de drogue et le gouvernement a pourtant déjà fait plus de 200.000 morts depuis 2006.

Imaginons maintenant une communauté ou un village, au choix, pourvu qu’il soit constitué de civils et situé dans la région en guerre que vous avez choisie précédemment. Prenons par exemple un pays d’Afrique centrale. Notre groupe sera composé majoritairement de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Depuis des mois, les attaques incessantes de groupes armés renforcent la peur. Les violences, les rapts, les viols, la destruction des champs et des maisons contraignent notre groupe à fuir dans la forêt. Mais là, il n’y a rien: pas d’eau potable, pas de nourriture, pas d’abri pour se protéger, pas de médicament ni de centre de santé, pas de médecin ni de sage-femme, pas d’école.

Imaginons enfin une ONG dont l’objectif est de venir en aide à ces populations vulnérables. Celle-ci envisage d’apporter dans ces zones reculées des biens de première nécessité: nourriture, eau, vêtements, médicaments et matériels sanitaires.

Mais comment? Cette forêt est devenue inaccessible aux travailleurs humanitaires, en raison des risques démesurés de sécurité que prendraient ces derniers s’ils essayaient de porter assistance à cette population. L’espace humanitaire dans ce pays se réduit constamment, laissant des milliers de personnes privées de tout, à la merci des groupes armés, sans possibilité d’échapper à la violence.

Pas besoin au final de beaucoup d’imagination, il suffit de regarder les conditions de vie des populations essayant de survivre dans les zones de guerre. Car s’il apparaît qu’un droit d’accès aux populations civiles est affirmé pour les convois d’aide humanitaire, son application est bafouée. L’ouverture de couloirs humanitaires non militarisés, sans laquelle aucune aide ne peut être acheminée aux populations civiles et aux victimes, résulte dans la majorité des guerres de la capacité des acteurs humanitaires de négocier avec les parties au conflit.

On l’a vu, en Syrie et en Irak notamment, toutes les résolutions de l’ONU n’y ont rien changé. Des centaines de milliers de civils assiégés dans les enclaves d’Alep, de Mossoul ou de Homs ont attendu désespérément, pendant des mois, les convois d’aide humanitaire qui ne sont jamais entrés dans leur ville. Alors que les belligérants subissaient une pression diplomatique et médiatique énorme. On peut dès lors s’imaginer l’ampleur des difficultés qu’il faut surmonter pour établir un corridor humanitaire au cœur de la forêt centrafricaine.

Paul Delaunois