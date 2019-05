Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Cette année, le Luxembourg était présent à Cannes avec quatre coproductions. Trois films ont été projetés dans la section «Un certain regard» (qui fait partie de la sélection officielle) et un dans la «Quinzaine des Réalisateurs». Deux des films sont réalisés par des femmes. C’est notamment le cas de The Orphanage présenté à la Quinzaine,