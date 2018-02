En date du 14 février, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, a mené à Moscou la délégation luxembourgeoise présente lors de la 11e session de la Commission mixte de coopération économique entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et la Fédération de Russie.

Afin de consolider la recherche et le développement communs de nouvelles technologies, Etienne Schneider et son homologue russe, le Vice-Premier ministre Dmitry Rogozin ont convenu de créer un « Conseil de la coopération scientifique et technique » au sein duquel seront abordés les écotechnologies, les technologies minières dans des conditions extrêmes et les technologies de l’espace.

Lors de leur réunion, Étienne Schneider et Dmitry Rogozin se sont mis d’accord sur une coopération scientifique dans le domaine de l’espace, y compris les aspects liés à l’extraction et l’utilisation des ressources naturelles des corps célestes qui s’inscrivent dans l’initiative SpaceResources.lu.

Afin de favoriser les échanges entre les deux pays, Étienne Schneider et Dmitry Rogozin ont aussi évoqué la possibilité de rétablir une liaison aérienne directe entre Luxembourg et Moscou.

En marge de la Commission mixte UEBL-Russie, un protocole d’accord a été signé entre l’Agence nationale luxembourgeoise pour la recherche et l’innovation, Luxinnovation, et le centre russe d’innovation, la Fondation Skolkovo, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies.

Communiqué