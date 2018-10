Communiqué du parquet de Luxembourg concernant plusieurs arrestations dans le milieu de la drogue à Esch s/Alzette

Dans le cadre d’une enquête menée dans le milieu de trafiquants de stupéfiants à Esch s/Alzette, la Police judiciaire et l’Unité spéciale de la Police grand-ducale ont effectué vers 16h30 cet après-midi une action « coup de poing » dans l’avenue de la Gare et dans les rues adjacentes. Plusieurs personnes suspectées de trafic de stupéfiants ont été arrêtées.

130 membres des forces de l’ordre ont participé à l’action dirigée par les autorités judiciaires compétentes. Un substitut du procureur et un juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg étaient présents sur les lieux.