Le 7 mars, la Chambre des salariés organise une conférence sur le commerce mondial éthique avec le professeur Christian Felber. Celui-ci présentera une alternative au libre-échange et au protectionnisme. Il s’est fait connaître par son engagement pour la «Gemeinwohlökonomie» ou économie du bien-être dont les valeurs fondamentales sont la dignité humaine, la solidarité, la durabilité écologique, la justice sociale et la participation et non pas la maximisation du profit et la concurrence.

Plus de 2.000 entreprises ont adopté cette approche dont Oekopolis au Luxembourg.

L’opposition massive au CETA a montré que nous avons besoin d’une réorientation fondamentale de la politique commerciale européenne. Qui doit devenir acceptable par les citoyens et poser la base pour un commerce mondial plus juste. Qui ne reflète pas les intérêts des entreprises multinationales, comme cela a été le cas du CETA, mais qui est au service des êtres humains, de la collectivité et du développement durable.

L’UE doit, en premier lieu, changer de politique commerciale à l’égard des pays en développement, arrêter une politique d’exportation de produits alimentaires à des prix de dumping et favoriser la création d’emplois par une nouvelle régulation des marchés de ces pays assurant une protection des petits producteurs.

Inspirés par Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie, plus de cent professeurs d’université européens, canadiens et américains ont publié, fin 2016, la Déclaration de Namur avec des propositions d’amélioration des accords commerciaux à conclure à l’avenir avec des pays tiers.

Ils proposent en particulier:

– Que de nouveaux accords doivent contribuer à un développement durable, à la réduction de la pauvreté et des inégalités et à la lutte contre le changement climatique; à cet effet, des analyses contradictoires et publiques sur les nouveaux accords sont à présenter avant la rédaction d’un mandat de négociations;

– Toute proposition de la Commission pour un nouveau mandat de négociations est à soumettre d’abord aux Parlements en incluant au maximum la société civile à un tel exercice;

– Obliger les parties à ratifier et à respecter les traités les plus importants en matière de droits de l’homme et de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que l’accord de Paris sur le changement climatique. Sont de même à mettre en œuvre les recommandations du projet BEPS – Erosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices. A cet effet, des données claires sont à fournir pour l’imposition et contre le changement climatique, par exemple des taux d’imposition minima sur des bénéfices des entreprises et des objectifs vérifiables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

– Exclure les services publics et les services d’un intérêt général.

L’accord CETA comprend, sur plus de 1.500 pages, des dispositions qui influencent fortement notre société, notre hiérarchie des valeurs. Il est tout simplement impossible de discuter, sur une base démocratique, d’une opération de réforme de cette envergure et de l’approuver d’un coup au nom de tous les citoyens de l’UE. Le CETA n’a jamais été discuté de manière transparente! La Commission doit veiller à l’avenir à soumettre tant aux parlements qu’à la société civile des textes clairs, compréhensibles et lisibles.

Jean Feyder,

membre de Stop CETA