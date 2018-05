Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Maurice Magar / La Gauche démarre sa campagne législative avec un programme provisoire qui se veut à la fois «cohérent et ambitieux», comme l’explique le député Marc Baum. Pas moins de 22 chapitres et plus de 400 mesures composent ce papier de travail élaboré depuis octobre 2017 dans le sillage des séminaires sur l’avenir du