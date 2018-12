Si l’accord à minima, obtenu lors de la COP24 à Katowice est révélateur de l’apathie de nos gouvernements, la société civile a compris depuis longtemps qu’il fallait actionner d’autres leviers que celui de la politique pour s’attaquer à ce problème. C’est ainsi que dès 2012, le fondateur de 350.org, Bill Mc Kibben, a démarré avec quelques amis, une campagne dans les universités américaines afin de les convaincre de ne plus investir dans les énergies fossiles.

Six ans plus tard, ce mouvement marquait le 1 000e désinvestissement dans ce qui est devenu, de loin, la plus grande campagne «anti-entreprise» du genre. Les derniers à vendre leurs actions – d’importants fonds de pension français et australiens, et l’Université Brandeis dans le Massachusetts – portent la taille totale des portefeuilles et des dotations «fossil free» de la campagne à un peu moins de 8.000 milliards de dollars. La liste des institutions qui ont coupé leurs liens avec les industries les plus destructrices englobe les grandes institutions religieuses et les fondations philanthropiques (dont la famille Rockefeller, héritière de la première grande fortune pétrolière, qui a cédé ses œuvres de bienfaisance familiales). Les collèges et universités d’Edimbourg à Sydney en passant par Honolulu s’y sont également engagés. Quarante grandes institutions catholiques ont déjà désinvesti et maintenant, une campagne demande à la banque du Vatican de faire de même. Idem avec la Fondation Nobel, les plus grands musées d’art du monde et toutes les autres institutions emblématiques œuvrant pour un monde meilleur.

Et la dynamique ne cesse de croître: en 2018, la ville de New York a décidé de céder ses fonds de pension d’un montant de 189 milliards de dollars. Au milieu de l’été, l’Irlande est devenue la première nation à se départir de ses fonds publics. Et ce mois-ci, un groupe multipartite de 200 députés et anciens députés britanniques a demandé à leur fonds de pension d’éliminer progressivement ses investissements substantiels dans les géants des énergies fossiles.

Au-delà de ces chiffres, le désinvestissement est-il vraiment efficace? La réponse vient des analystes de la banque d’affaire Goldman Sachs qui ont déclaré que «le mouvement de désinvestissement a été l’un des principaux moteurs de la dévaluation de 60% du secteur du charbon au cours des cinq dernières années». Au Luxembourg, Etika continuera donc avec d’autres associations à faire pression pour que le fonds de compensation et la Place financière éliminent progressivement ces investissements du passé.

Jean-Sébastien Zippert, Etika