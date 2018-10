Marc Fassone/ L’appel est solennel. Il émane de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU:‹‹ Nous sommes sur le point de non-retour en matière de réchauffement climatique.››

Un constat effectué lors du lancement d’une commission internationale pour le climat aux Pays-Bas. Une commission de plus, serait-on tenté de dire. Son objectif: examiner les mesures que les pays peuvent prendre pour s’armer contre les effets du changement climatique. Notons au passage l’approche choisie: la lutte contre le réchauffement climatique semble désormais perdue. Passons à l’étape suivante: adaptons-nous à ses effets. La commission présentera d’ici l’an prochain une liste de mesures que la communauté mondiale devrait prendre de toute urgence. Des mesures que les Etats et toutes les autres parties prenantes jureront, la main sur le cœur, d’appliquer. Et puis, on attendra la prochaine commission… Pessimisme? Sûrement. Il suffit de regarder autour de soi pour voir que les comportements individuels face aux habitudes de consommation et au gaspillage ne changent pas pour comprendre que le combat est perdu. Il faudrait un électrochoc, une prise de conscience pour changer de conduite. On l’a peut-être trouvé cet électrochoc: selon une étude sérieuse – forcément – menée par la revue Nature Plants, la recrudescence des vagues de chaleur et des sécheresses affectera la production d’orge et le prix de la bière – la boisson alcoolisée la plus populaire au monde – pourrait doubler! Il n’est peut-être pas trop tard pour agir finalement…