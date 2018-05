Le dollar américain, traditionnelle monnaie refuge durant les périodes volatiles, se négocie à son plus bas depuis plusieurs années. Et on devrait aller encore plus loin avec un recul prévisible au second semestre et un cours cible de 1,30 vis-à-vis de l’euro fin 2018.

Plusieurs raisons justifient cela.

– Le durcissement des conditions financières par la Fed est désormais largement intégré par les marchés. En revanche, le processus de normalisation de la BCE, de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Japon n’a pas encore démarré ou vient à peine d’être lancé.

– Les économies européenne et japonaise sont moins avancées dans leur cycle d’expansion que l’économie américaine. Dans ce contexte, et alors que la zone euro et le Japon affichent un excédent de la balance courante d’environ 3% du PIB, les fondamentaux économiques laissent présager une phase de raffermissement de l’euro, puis du yen, vis-à-vis du dollar, lequel est confronté au problème du double déficit, à savoir la combinaison d’un déficit extérieur et d’un déficit budgétaire aux Etats-Unis.

– L’annonce par Donald Trump, de l’introduction de droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium ne fait qu’accroître davantage la pression sur le billet vert. En effet, cette décision semble avoir pour objectif implicite d’affaiblir le dollar et accélérera la dynamique d’appréciation de l’euro et du yen..

– Les investisseurs européens et japonais ont, entre autres, été attirés par les obligations du Trésor américaines à cause des rendements négatifs en vigueur sur leurs propres marchés souverains, mais aussi pour des raisons de diversification. Toutefois, avec l’augmentation actuelle du coût de couverture des cours EUR/USD et JPY/USD qui rend coûteux les investissements dans les emprunts d’Etat américains pour les investisseurs européens ou japonais, les flux financiers susmentionnés et les avantages de diversification qui en découlent sont devenus moins intéressants. Et leur attrait va encore diminuer, a fortiori avec des Bunds (et peut-être, un jour, des obligations d’Etat japonaises) aux rendements positifs.

– Les programmes d’achats d’emprunts d’Etat de la BCE et de la BoJ étaient supérieurs aux émissions nettes, contrairement à celui de la Fed, qui n’a jamais excédé ce niveau. Dans ces pays, cette situation a contraint les acheteurs d’emprunts d’Etat, tels que les assureurs et les fonds de pension, à accroître leur exposition aux obligations étrangères, essentiellement aux emprunts d’Etat américains. En conséquence, une normalisation de la politique de la BCE pourrait exercer une pression haussière sur les taux européens et renforcer la monnaie.

– Les valorisations des actions européennes et japonaises sont moins élevées que celles de leurs homologues américaines, tandis que leur potentiel de croissance semble supérieur. Cette dynamique de marché – et ses effets sur la demande des investisseurs pour les actions libellées en dollars US – pèse aussi dans la balance.

– La trajectoire du billet vert n’est pas uniquement affectée par la doctrine «America First» de Donald Trump. La réforme fiscale outre-Atlantique laisse présager une hausse des déficits budgétaires, ce qui entraîne généralement une baisse du dollar.

-À supposer que la croissance mondiale synchronisée se maintienne et que l’on assiste à une normalisation progressive des politiques monétaires européenne et japonaise, les flux financiers qui ont soutenu le dollar ces dernières années devraient s’inverser.

– La Chine diminue son exposition aux Treasuries et ne laisse pas chuter le cours du renminbi de peur d’être accusée de manipuler sa monnaie.

Michalis Ditsas

SYZ Asset Management.