Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

C’est la fin de la cogestion des affaires européennes. La droite et les sociaux-démocrates vont devoir nouer des alliances inédites avec les verts et/ou les libéraux. Et leur laisser de facto un plus grand espace politique. Les électeurs ont tranché. Chacun dans des contextes nationaux bien précis. Avec à la clé un équilibre des