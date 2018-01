En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, des retards et suppressions de trains sont possibles sur l’ensemble du réseau ferré national.

Suite à des incidents techniques affectant les caténaires, la circulation ferroviaire est particulièrement perturbée sur les lignes 50 (Luxembourg – Kleinbettingen – Arlon) et 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trier) ainsi que sur la ligne 70 (Luxembourg- Rodange-Athus – Longwy).

Un service de bus de substitution a été mis en place pour les lignes 50 et 30. Nous prions les voyageurs à consulter notre site web www.cfl.lu et notre appli CFL mobile pour plus de détails.