Parallèlement au lancement de la nouvelle appli CFL mobile, le Groupe CFL continue à étendre son offre WiFi.

Grâce à la nouvelle recherche horaire «porte-à-porte», les clients des CFL n’ont plus besoin de rechercher la gare la plus proche de leur destination. Dès maintenant, il suffit d’indiquer l’adresse de la destination ou un point d’intérêt directement dans la recherche horaire pour se faire guider à partir de sa position actuelle.

Parmi les nouvelles fonctionnalités figure également celle de pouvoir acquérir un titre de transport pour l’ensemble des voyages nationaux et certains trajets transfrontaliers – directement dans l’application. A cela s’ajoute la nouvelle fonctionnalité des notifications push, personnalisables par rapport à un train ou une période de temps choisie au préalable, permettant aux clients de recevoir des infos sur mesure sur d’éventuelles perturbations.

Toutes les informations par rapport à la nouvelle application CFL mobile sont disponibles en ligne sur www.cfl.lu

L’offre WiFi dans les gares CFL élargie

Dans le but de faciliter l’accès de leurs clients aux informations en ligne, les CFL ont lancé, en avril 2017, un projet pilote visant à équiper deux gares, en l’occurrence les gares de Luxembourg et d’Ettelbruck, de bornes WiFi.

Pour qu’une majorité de leurs clients puisse profiter de cette offre, les CFL ont récemment équipé de nombreuses gares supplémentaires du réseau « CFL-FREE-WIFI », à savoir les gares de Bettembourg, Pétange, Mersch, Rodange,

Dudelange-Ville, Esch, Differdange et Belval-Université ainsi que tous les niveaux de l’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg.

Actuellement, une étude de faisabilité concernant l’équipement WiFi des gares Howald, Sandweiler-Contern, Cents, Dommeldange, Walferdange, Diekirch, Troisvierges, Lamadelaine, Wiltz, Dudelange-Centre, Kleinbettingen et

Kautenbach est en cours.

Communiqué