Jacques Hillion / C’est certainement le pire exercice de la carrière d’un journaliste: annoncer la mort de «son» propre journal.

Oui, Le Jeudi est mort. Cet exemplaire est le dernier à être sorti des rotatives.

Ce choix, c’est celui du conseil d’administration. On n’ergotera pas sur ses motivations. Ni sur la violence de la décision, ni sur la qualité des actionnaires pourtant grands défenseurs de la cause sociale.

Non, Le Jeudi est bien plus que cela.

C’est vingt-deux ans d’engagement, de journalisme de terrain, à l’ancienne, pratiqué au jour le jour avec passion. Vingt ans d’anecdotes, de prises de bec et de rires. Vingt-deux ans de collégialité et de solidarité d’une équipe soudée. Vingt-deux ans de paroles libres et diversifiées afin de faire vivre le débat démocratique. Vingt-deux ans d’humanisme et d’ouverture sur le monde. Vingt-deux ans de travail pour expliquer ce petit et si compliqué Grand-Duché à ceux qui ne maîtrisent qu’une seule de ses langues ou, plus prosaïquement, à ceux qui aiment la langue française. Vingt-deux ans de travail de toute une rédaction pour asseoir un journal qui s’est toujours défini comme l’hebdomadaire luxembourgeois en français. Ce ne fut pas toujours facile, mais la rédaction a conscience d’avoir réussi ce pari et d’avoir ouvert une brèche: celle d’une presse luxembourgeoise francophone qui, peu de temps après la naissance du Jeudi comptait cinq titres. Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux… Et c’est sans outrecuidance que nous pensons que le Luxembourg perd un petit bout de sa richesse culturelle.

L’heure n’est pas à l’éloquence, le cœur n’y est pas, mais aux remerciements. Merci donc à nos lectrices et à nos lecteurs de nous avoir suivis tout au long de ses années et de nous avoir apporté leur confiance. Merci à tous ceux que nous avons tracassés avec nos questions, nos demandes d’explication ou de réactions. Si le journal a vécu deux décennies c’est aussi grâce à nos annonceurs et à toutes les équipes qui ont commercialisé Le Jeudi et se sont battues pour faire connaître le titre. Un journal, ce sont aussi beaucoup de personnes de l’ombre. Le personnel administratif d’Editpress mais aussi celui de la rotative et de la distribution. Merci à vous.

Un dernier merci à tous nos collaborateurs, chroniqueurs, ceux d’aujourd’hui et d’hier qui ont cru au Jeudi, l’ont aidé à grandir et lui ont donné une personnalité. Merci à tous les journalistes de la rédaction, aux graphistes et metteurs en page. Qu’ils soient restés quelques mois ou des années, ils ont forgé Le Jeudi avec brio et passion. Un dernier merci à Danièle Fonck et à Alvin Sold sans qui cette belle aventure n’aurait jamais eu lieu.