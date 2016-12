DANIELE FONCK / … une sinistre année que celle qui va expirer. Du moins dans notre subconscient collectif. Car quand on regarde les statistiques et qu’on se replonge un peu dans l’Histoire contemporaine, on s’aperçoit que le monde est entré dans une spirale de violence bien avant 2015-2016 et que la situation ne fait qu’empirer.

N’aurait-on pas pu espérer un autre XXIe siècle après l’affreux XXe marqué par deux guerres mondiales effroyables, les régimes dictatoriaux en Europe, les guerres d’Indochine, du Vietnam, l’apartheid, la guerre du Liban de 1978 à 1990, celle – en six phases – d’Afghanistan, la double invasion de l’Irak par la famille Bush avec les ravages dont nous subissons encore, jour après jour, les conséquences, la Palestine et ses terres occupées depuis 1967 toujours sous le joug israélien, une Bosnie-Herzégovine où des troupes internationales ont longtemps stationné. Sans oublier les guerres économiques, humanitaires, écologiques qui perdurent.

Le XXIe siècle est arrivé et porte avec lui les conséquences des conflits du siècle précédent: le terrorisme international et l’immigration massive.

Mais nous n’avons rien appris, nous autres Occidentaux, de nos erreurs passées.

Aujourd’hui, nous avons peur et nous recréons un contexte politique digne de la fin du XIXe siècle. Nous voici gémissant pour plus de sérénité. Comme si l’on pouvait nous la donner, alors que notre avarice et notre égoïsme ont fait naître des millions de frustrés n’ayant d’autre ressource face à la misère matérielle et intellectuelle que la croyance aveugle en une religion dont ils ignorent jusqu’aux fondements.

Peur de l’exode de millions de réfugiés qui débarquent chez nous et avec lesquels nous ne voulons que peu ou pas partager pour éviter d’avoir à se serrer légèrement la ceinture.

Oui, Paris, Bruxelles, Nice, Berlin, ce fut horrible. Oui, cela dérange nos certitudes et nos habitudes. Pourtant, chaque jour, il y a des attentats en Egypte, au Pakistan, en Turquie, en Somalie… Dans la rue, sur les marchés. Et chaque fois il y a des morts, des handicapés, des vies brisées.

Il n’est certes pas agréable d’y penser, de se dire qu’il y a une responsabilité collective, donc aussi individuelle, et un besoin de changement. Il est plus facile d’aller dans un bon restaurant, au ciné, au théâtre, au concert, de regarder quelque légère comédie à la télé ou de partir en week-end. Se dire que cela ne durera pas dérange, déconcerte, déplaît. Alors les plus faibles ont tendance à entendre le chant des sirènes, de Donald à Marine en passant par beaucoup d’autres. On se replie, on s’identifie à …, oui, à quoi donc, en vérité? Une langue, une tradition, une couleur de peau, une religion, comme si cela représentait l’essence d’une vie.

Vie précieuse si elle est faite d’acceptation, de tolérance, de partage, de douceur, de gentillesse.

Autant de valeurs réservées bientôt au petit nombre.

Alors quid du grand nombre?

Va-t-il sombrer?