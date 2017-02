Cazeneuve à Bruxelles lundi pour défendre une Europe « qui protège »

Bernard Cazeneuve se rendra lundi à Bruxelles pour son premier déplacement européen depuis qu’il est Premier ministre, afin de défendre une Europe « qui protège », tant sur le plan social que sécuritaire.

Le chef du gouvernement doit notamment rencontrer le président de la Commission Jean-Claude Juncker et le nouveau président du Parlement Antonio Pajani, a indiqué Matignon à l’AFP.

Outre « marquer son engagement dans la construction européenne » après le Brexit et à l’approche du 60e anniversaire du traité de Rome, M. Cazeneuve entend affirmer que « pour que l’Europe vive, elle doit montrer qu’elle protège les Européens », selon son entourage. Deux sujets principaux: « la sécurité et les frontières » d’une part, ainsi que « la protection sociale et le socle européen de droits sociaux », a précisé Matignon.

Bernard Cazeneuve, qui a fait de la « protection » au sens large le mot d’ordre de son passage de cinq mois à Matignon, avait effectué fin décembre son premier déplacement international comme Premier ministre au Tchad, aux côtés des soldats français. M. Cazeneuve doit par ailleurs se rendre en Chine du 20 au 23 février.