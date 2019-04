La flèche de la cathédrale de Notre-Dame, frappée par un vaste incendie, « vient de s’effondrer sur elle-même », a annoncé lundi Emmanuel Grégoire, l’adjoint à la maire de Paris Anne Hidalgo, qui déplore des « dégâts colossaux ». « Désormais une mission particulière a été engagée pour tenter de sauver toutes les oeuvres d’art qui peuvent l’être ». « La priorité a été donnée à la sécurisation des abords pour protéger les touristes, les riverains des risques d’effondrement », a-t-il ajouté sur BFMTV.

Un violent incendie à l’origine encore inconnue ravageait lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, d’immenses flammes dévorant la toiture du bâtiment le plus visité d’Europe, poussant Emmanuel Macron à reporter son allocution télévisée post-grand débat.

Le chef de l’Etat se rend sur place, a annoncé l’Elysée. La flèche de l’édifice, culminant à 93 mètres de haut, s’est effondrée sur elle-même peu avant 20H00.

Selon un journaliste de l’AFP sur place, une épaisse fumée aux teintes jaunâtres se dégageait de l’édifice, gagné par les flammes. Une partie de l’île de la cité, au coeur de Paris, était en cours d’évacuation vers 19h30.

Le feu, qui se propage extrêmement rapidement, a pris dans les combles de la cathédrale, ont indiqué les pompiers. Il semble être parti d’échafaudages installés sur le toit de l’édifice, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, selon les pompiers. « Tout est en train de brûler.

La charpente, qui date du XIXe siècle d'un côté et du XIIIe de l'autre, il n'en restera plus rien », a indiqué à l'AFP André Finot, le porte-parole de Notre-Dame. Selon lui, le feu s'est déclaré aux alentours de 18H50 Le long des quais et sur les ponts qui mènent à l'île de la cité, une foule de badauds est arrêtée et prend des photos, de l'immense panache de fumée. « Notre Dame is on fire?! » (« Notre Dame est en feu ? ») interroge incrédule une touriste japonaise. « J'espère que c'est pas un attentat » ajoute une autre personne en français. « Il faut voir si la voûte, qui protège la cathédrale, va être touchée ou pas », a-t-il ajouté, « les objets sacrés sont préservés dans la sacristie, normalement il n'y a pas de risque que des choses soient brûlées ».

Le long des quais et sur les ponts qui mènent à la cité, une foule de badauds est arrêtée et prend des photos, de l’immense panache de fumée. « Notre Dame is on fire?! » (« Notre Dame est en feu ? ») interroge incrédule une touriste japonaise. « J’espère que c’est pas un attentat » ajoute une autre personne en français.

Le chef de l’Etat qui devait dévoiler à 20H00 ses mesures de synthèse du grand débat national a décidé de reporter son allocution télévisée à une date qui n’a pas été précisée, a-t-on appris auprès de l’Elysée. « Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris », a déploré sur Twitter la maire de la Paris Anne Hidalgo.

Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.

Environ 13 millions de touristes chaque année le bâtiment, situé au coeur de la capitale française. D’importants travaux y ont lieu depuis plusieurs mois, notamment pour nettoyer l’édifice, noirci par la pollution. Très prisée des touristes, cette cathédrale, qui est aussi un sanctuaire marial élevé au rang de basilique, continue d’assurer ses fonctions d’édifice religieux: cinq offices y sont célébrés quotidiennement, et sept les dimanches.

Avec les fêtes et célébrations exceptionnelles, ce sont plus de 2.000 offices qui résonnent chaque année sous ses voûtes. La flèche de la cathédrale, dressée sur les quatre piliers du transept, est un des symboles de la capitale française.

Les touristes d’outre-Atlantique sont notamment particulièrement attachés à Quasimodo et aux autres personnages — immortalisés par le cinéma et la comédie musicale — sortis de l’imaginaire de Victor Hugo, dont le roman « Notre-Dame de Paris » (1831) a amplifié le mouvement en faveur de la restauration de la cathédrale au XIXe siècle.