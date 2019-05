Il a écrit le film pour elle: l’Américain Ira Sachs a présenté lundi soir à Cannes « Frankie », l’histoire d’une actrice, incarnée par Isabelle Huppert, qui se sait condamnée par la maladie et réunit des proches pour un dernier séjour de vacances.

Dans ce film en compétition pour la Palme d’or, tourné dans la campagne de Sintra, près de Lisbonne, l’auteur de « Brooklyn Village » met en scène avec tendresse un personnage qui cherche à tout contrôler avant sa mort, tout mettre en ordre.

Fan du cinéaste, la comédienne deux fois lauréate du Prix d’interprétation féminine à Cannes (en 1978 pour « Violette Nozière » et en 2001 pour « La Pianiste ») raconte qu’elle souhaitait travailler avec Ira Sachs et le lui a fait savoir. Après plusieurs rencontres il a écrit « Frankie » en pensant à elle. « Je n’avais pas l’impression d’être dans un rôle, j’avais l’impression d’être dans un film d’Ira Sachs », raconte-t-elle à l’AFP.

Un réalisateur qui « cherche à s’éloigner le plus possible de la fiction pour capter une forme de vérité ». Le fait qu’elle soit actrice dans le film l’a-t-il un peu rapprochée du personnage ? Non, « elle pourrait être prof d’anglais au fond ce serait pareil », répond Isabelle Huppert. Seule sa position compte: elle se sait condamnée et par conséquent explore « tous les recoins de sa vie dans beaucoup de situations, comme mère, comme épouse, comme amie ». « Dans le film elle se rend compte qu’elle ne peut pas tout contrôler, c’est ça qu’elle apprend », raconte de son côté Ira Sachs. Travailler avec Isabelle Huppert est « plus amusant que ce à quoi je m’attendais », dit-il. « Isabelle est forte mais pas dure. C’est une personne tendre, curieuse et ouverte. Autant de choses que je ne pouvais pas savoir à travers les rôles qu’elle a joués ». « On a essayé d’apporter beaucoup d’elle dans le rôle et ça voulait dire qu’elle en fasse aussi peu que possible en tant qu’actrice », poursuit le cinéaste.

Autour de Frankie, les personnages tentent de régler leurs problèmes: un divorce ou un deuil à venir, une incapacité à se mettre en couple, la peur de manquer d’argent… Au casting, des noms des quatre coins du globe avec le Français Pascal Greggory, le Belge Jérémie Renier, l’Américaine Marisa Tomei, l’Irlandais Brendan Gleeson. La nature, omniprésente, est l’autre star du film: les forêts denses douchées par des pluies diluviennes – le tournage a été retardé par une tempête – la mer déchaînée, la brume dans les montagnes et les jolis sentiers de Sintra. « C’est aussi un thème du film: la nature est plus grande que nous tous », dit Ira Sach