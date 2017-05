Canada: les inondations s’aggravent, toujours des évacuations

Avec une aggravation des inondations dans la moitié est du canada, les évacuations se sont poursuivies dimanche soir dans plusieurs localités entre Ottawa, la capitale fédérale, et l’île de Montréal.

Plus d’un millier de personnes ont déjà été évacuées au Québec, dont une grande majorité à Gatineau, près de la capitale fédérale Ottawa, a indiqué la cellule d’urgence du ministère provincial. Plus de 2.000 résidences sont inondées et les autorités pressent les habitants à évacuer. Sur les 140 localités sinistrées le long des fleuves et rivières, 9 ont déclaré l’état d’urgence, et notamment à Montréal où un arrêté a été pris pour deux jours. « Les 48 prochaines heures vont être déterminantes » avec la montée du niveau des eaux d’une vingtaine de centimètres, a déclaré le maire de l’agglomération québécoise Denis Coderre, prêt à reconduire de cinq jours l’arrêté d’état d’urgence si nécessaire. Mis à part Montréal, l’état d’urgence a également été décrété dans huit localités. Le pire est encore à venir, avait averti dès samedi le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, en soulignant que le niveau des eaux continuerait de monter pendant deux ou trois jours.

Quelque 1.200 militaires sont déployés pour aider les services de secours, contribuant « au renforcement préventif des digues (…) et des infrastructures essentielles comme les stations de traitement de l’eau et les ponts », a indiqué le ministère de la Défense. Le Premier ministre Justin Trudeau s’est rendu dimanche à Terrasse-Vaudreuil, à 40 km à l’ouest de l’île de Montréal, « afin de constater de près les dommages causés par les inondations », a indiqué une porte-parole.

– Administrations et écoles fermées –

Pour les sinistrés, c’est un mélange de désespoir et de soulagement. « Nous sommes contents que l’armée soit là, nous savions qu’elle allait venir (…) mais nous allons voir ce qu’il va arriver par la suite », a confié à l’AFP Donald McElligan, un habitant de la rue des Rivières à Pierrefonds, à 30 km à l’ouest de Montréal.

A quelques rues de là, Robert Robillard n’a toujours pas évacué sa maison où « environ 10 à 15 cm d’eau a envahi le sous-sol », dans la nuit de samedi à dimanche. « J’ai pas vu cela depuis 1974 quand l’environnement n’était pas le même car il n’y avait pas autant de maisons », a-t-il indiqué. Depuis les rives du lac Ontario (centre) et Toronto jusqu’à plus de 500 km en aval du fleuve Saint-Laurent, le niveau des eaux devrait continuer à monter, avec un pic prévu lundi ou mardi au Québec, selon le ministère de la Sécurité civile. La situation est particulièrement critique à Gatineau, ville située au Québec, de l’autre côté de la rivière des Outaouais près d’Ottawa. Le débit de ce fleuve était d’environ 9.000 m3 par seconde, soit pratiquement deux fois le débit habituel pour le printemps.

Les bâtiments abritant les administrations fédérales à Gatineau resteront fermés lundi, de même que de nombreuses écoles et l’université locale. Avec la fermeture de l’autoroute 50 et du principal pont permettant de rejoindre la capitale fédérale, les Gatinois sont invités à ne pas aller travailler à Ottawa, a indiqué le maire de la ville, Maxime Pedneaud-Jobin.

– Des patients évacués –

A Rigaud, à 50 km en amont de Montréal, le maire Hans Gruenwald a annoncé un arrêté ordonnant l’évacuation obligatoire d’une centaine de maisons. Depuis maintenant près de trois semaines sous les eaux, « les gens n’ont plus la capacité physique ni la capacité morale et j’ai pris l’initiative de les évacuer », a-t-il dit sur la chaîne LCN. Sur l’île de Montréal, des centres de santé ont été inondés et un pavillon de l’hôpital psychiatrique du Sacré Coeur a dû évacuer une petite centaine de patients. Grâce à l’état d’urgence, les services de sécurité peuvent ordonner l’évacuation des habitants des zones inondées et sous la menace d’une montée soudaine des eaux, a expliqué le maire de Montréal.

Des dizaines de centres d’accueil, souvent dans des gymnases, ont été ouverts pour héberger les sinistrés. Pour le Nouveau-Brunswick, les inquiétudes restent mesurées. « En dépit des précipitations des dernières 24 heures, qui ont dépassé les 100 millimètres dans certaines régions de la province, on ne signale que des inondations mineures sans impact majeur », a indiqué dimanche l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. Les intempéries ont également touché la côte pacifique et deux hommes sont portés disparus en Colombie-Britannique.