Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Jérôme Quiqueret / Entre 2010 et 2017, les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté plus vite que le coût de la vie et les salaires. Le prix du mètre carré a augmenté de 37% au Luxembourg, tandis que le salaire moyen augmentait de 14%, selon les chiffres d’un document de la fondation Idea publié le