Une voiture avec neuf migrants à bord a foncé samedi soir à Calais sur des CRS pour échapper à un contrôle, faisant un blessé léger parmi les fonctionnaires avant d’être arrêtée, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais.

Vers 20H15, cette berline allemande a accéléré pour se frayer un passage parmi les CRS et ainsi éviter un contrôle dans la zone industrielle proche de la rocade menant au port de Calais, a indiqué une source préfectorale à l’AFP. « Le véhicule a touché un CRS, blessé légèrement au genou, et les CRS ont fait usage de leurs armes », réussissant à le stopper, a-t-elle relaté. Cinq coups de feu ont été tirés, selon une source syndicale. Neuf migrants, parmi lesquels de probables passeurs, – six Irakiens, trois Afghans – ont été interpellés.

L’incident n’est semble-t-il pas lié aux échanges de coups de feu survenus entre deux groupes d’Afghans, peu avant 18H00 samedi à Calais, a souligné la source préfectorale. Cet affrontement, probable règlement de comptes entre passeurs, a fait cinq blessés dont l’un à l’abdomen. Les forces de l’ordre ont ensuite sécurisé le secteur, où se trouve un centre d’accueil du Secours catholique