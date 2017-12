Le cabinet d’architectes Wilmotte et Associés a été retenu pour la conception du nouveau siège d’ArcelorMittal au Luxembourg, ont annoncé mercredi le groupe sidérurgique et le Fonds d’aménagement du plateau de Kirchberg.

Le design du lauréat est principalement en acier et en verre. Le cabinet Wilmotte a été sélectionné par un jury de neuf personnes, présidé par Aditya Mittal, directeur financier du groupe et directeur général d’ArcelorMittal Europe. La consultation avait été lancée en février 2017 après la décision prise par ArcelorMittal en avril 2016 de construire un nouveau siège au Luxembourg.

Le démarrage des travaux est prévu au cours de l’été 2019 et l’achèvement de la construction est attendu au dernier trimestre 2021. Le nouveau bâtiment accueillera environ 800 personnes, et comporte un restaurant, un auditorium et une salle de sport. Le montant de l’investissement n’a pas été communiqué. Le concept de Wilmotte propose « un bâtiment moderne et durable qui exploite tout le potentiel de l’acier », souligne le communiqué d’ArcelorMittal et du Fonds Kirchberg.

Outre son siège, ArcelorMittal compte sept sites industriels au Luxembourg, où le groupe emploie 4.000 salariés.