Ça va mieux en le disant

Produit d’un croisement expérimental entre la chenille processionnaire (urticante) et le rat-taupe nu (moche), le trump est un animal dont l’utilité dans la chaîne alimentaire n’a jamais été prouvée. Ses mœurs, notamment sexuelles, plongent les chercheurs dans des abîmes de perplexité. A la saison des amours, alors que d’autres font des parades nuptiales, émettent des chants de séduction, construisent des nids attirants ou écrivent des poèmes émouvants, il attrape ses partenaires par leurs organes sexuels (en termes scientifiques «grab them by the pussy») et leur grogne à la face des onomatopées incompréhensibles.

Le trump adulte se nourrit de fake news et de certitudes débiles, de tweets stupides et de pop-corn rance. Certains zoologues affirment qu’il mange aussi ses crottes de nez. De la chenille processionnaire, le trump a hérité sa houppette jaune et sa peau orange. Du rat-taupe nu, il a gardé le corps difforme et les yeux globuleux.

Mystère de l’évolution, le trump a le quotient intellectuel d’une huître, bien qu’il ne fasse pas partie de la famille des Ostreidae, mais de l’ordre des milliardaires. C’est, d’après les spécialistes, le seul animal qui s’emploie à détruire l’environnement dans lequel il vit. En principe, si les milliardaires ne répugnent pas à polluer, empoisonner, saloper, détruire pour satisfaire leur besoin illimité de profit, ils le font loin de chez eux. Peu de milliardaires s’étaient installés à proximité de Seveso, de Bhopal, de Tchernobyl ou de Fukushima. D’habitude, ils font leurs cochonneries chez les pauvres et jouent au golf très très loin des catastrophes qu’ils ont provoquées.

Le trump, lui, a choisi de ne pas se contenter de souiller un territoire précis, mais toute la planète. Il est convaincu que c’est son droit puisqu’il pourrait tout aussi bien la détruire en quelques heures, en appuyant simplement sur un bouton. Avec ses capacités intellectuelles ostréicoles, le trump n’a pas une seconde songé qu’il n’était pas possible d’aller jouer au golf ailleurs que sur la Terre. Personne n’est parvenu à lui expliquer que l’herbe n’est pas plus verte sur la planète du voisin. Ni qu’aucun mur ne réussirait à préserver l’Amérique des cyclones, sécheresses, nuages radioactifs, migrations climatiques ou montées des eaux des océans.

Pour une fois, les folies des milliardaires risquent de leur retomber aussi sur la tronche. Plus tard que pour le commun des mortels sans doute mais, à terme, eux-mêmes ou leurs enfants en seront aussi les victimes. Pour toute créature vivante normalement constituée, même milliardaire, cette perspective nouvelle devrait changer la donne. Et l’inciter à tenter d’éviter la catastrophe. Juste pour ne pas avoir à en souffrir. Eh bien, le trump, lui, s’en tape. Il est convaincu que le changement climatique est naturel puisque ça arrive tous les ans. Il fait plus chaud en été et plus froid en hiver. Ça s’appelle les saisons. Il le sait, il l’a lu sur le calendrier offert par Fox News. Car malgré son cerveau minuscule, le trump sait lire. Jusqu’à 140 caractères. Pas un de plus. Au-delà, ses neurones entrent en surchauffe et produisent ce que les scientifiques appellent un covfefe. Le covfefe, c’est un court-circuit dans le cortex cérébral du trump. Et l’expérience vient de démontrer qu’une poignée de main, fût-elle chantée comme virile par les bardes modernes, ne suffit pas à le calmer.

Claude Frisoni