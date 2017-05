‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni /Puisque tout a déjà été dit sur tout, cette semaine, je vais vous parler de rien. Ne vous méprenez pas, je n’ai pas du tout envie de ne pas vous parler, enfin de ne pas vous écrire. Mais c’est au sujet de rien que je souhaite vous entretenir. Et ça n’est pas rien, croyez-moi. Y a-t-il rien de plus absolu que rien? Descartes avait prétendu que la meilleure preuve de l’existence de Dieu, c’est que l’homme, être fini, peut concevoir l’infini.

Si j’ai rencontré pas mal de mecs finis, j’en ai peu vu qui fussent aptes à concevoir l’infini. L’infini, en vérité, ça n’est pas ce qui n’a pas de limites, ça, c’est la bêtise humaine; l’infini, c’est ce qui n’a ni commencement ni fin. Et qu’est-ce qui n’a ni commencement ni fin? Dieu, affirment certains, sans en apporter la moindre preuve. Alors que rien, c’est prouvé et incontestable, eh bien rien n’a ni commencement ni fin. Sauf à admettre que rien, c’est Dieu, ou pire encore, que Dieu, c’est rien, rien est le seul, comment dire, le seul, euh… truc, non, concept qui soit infini.

Pourtant, en mathématiques, zéro et l’infini sont distincts. En effet, si on ajoute un à zéro, on obtient un. Alors que si on ajoute un à l’infini, on obtient l’infini. De même, si on retire zéro à un, il reste un, alors que si on retire un à l’infini, il reste toujours l’infini. Rien n’est donc pas l’infini, ou alors un infini vide. Mais il lui ressemble beaucoup. Et rien qu’à songer que mes contemporains ne se doutent de rien au sujet de rien, je suis un rien perplexe.

Seul Devos s’était penché sur le problème, démontrant que si rien, c’est que dalle, nib, nada, peau de zob, walou, que pouic, macache… trois fois rien, ça n’est pas rien. Or, en principe, tout ce qui est multiplié par zéro donne zéro, même trois. Pourtant, affirmait Devos: «Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose…» Tout dépend en fait de la taille des riens. Offrir de grands riens, c’est se moquer du monde, alors que des petits riens entretiennent l’amitié. Ceci dit, si les riens doivent être petits, il faut, pour qu’on les apprécie, qu’ils restent à leur bonne taille. Car les moins-que-rien sont des pas grand-chose. On trouve l’origine de cette non nullité de rien dans l’étymologie du mot rien. En effet, comment se fait-il que dans les langues «normales», rien soit formé à partir de la négation, comme dans nothing, qui rappelle no, nichts qui rappelle nicht ou näischt qui rappelle net? Rien, ça ne ressemble pas à non, contrairement à néant qui veut dire rien (et non pas qui ne veut rien dire).

Eh bien, lecteur assoiffé de connaissance sur rien, voici l’explication. Rien vient du latin rem, qui est l’accusatif du mot res qui signifie chose. Eh oui, à l’origine, rien veut dire le contraire de rien. «Mais, me dira-t-on pour m’embêter, le contraire de rien, c’est tout.» Ah, tant de naïveté m’émeut.

Non, le contraire de rien, ce n’est pas tout, mais quelque chose. Le contraire de n’avoir rien à manger, ce n’est pas avoir tout à manger. Le contraire de n’avoir rien dans les poches, ce n’est pas avoir tout dans les poches, mais bien avoir quelque chose. Tout, ça n’est pas grand-chose en fait. En tout cas, ça n’est pas l’infini. Car si on enlève tout à tout, il ne reste rien. Alors que si on retire l’infini à l’infini, on ne sait pas ce qu’il reste. Pour les mathématiciens, cette opération donne un résultat indéterminé. Pas si malins, les mathématiciens.

Tout est donc relatif, contrairement à rien, qui est absolu. Puisque l’étymologie nous a éclairés sur rien, que nous enseigne la phonétique? Eh bien, que rien est très proche de cinq mots: bien, lien, mien, sien et tien. Uniquement des mots positifs, comme par hasard. Comme si rien était un bien qui crée le lien entre le mien, le sien et le tien. C’est souvent le cas. Qu’est-ce qui réunit les braves gens? Le fait qu’ils n’aient rien, ni les uns ni les autres. Dès que l’un d’entre eux a quelque chose, il a plus que les autres qui, du coup, le jalousent. Rien serait donc la base solide de l’égalité. C’est cette évidence à la fois logique, mathématique et philosophique qui inspire les dirigeants de la planète. Quand les gens n’auront plus rien, ils ne se disputeront plus pour quelque chose.

C’est ce que résume parfaitement un proverbe chinois: «C’est être bien riche que n’avoir rien à perdre.» Et ceux qui sont aux commandes en Chine font profiter leurs sujets de cette maxime en veillant à ce qu’ils n’aient rien. Ni à perdre, ni à gagner. C’est ainsi que la Chine est en passe de devenir la première puissance économique du monde. Et c’est ce que les concurrents de la Chine veulent tous imiter.

Voilà, maintenant que vous savez tout sur rien, vous pouvez recommencer à ne rien faire, ce qui reste le meilleur moyen de ne pas perdre son temps. La semaine prochaine, je vous dirai tout sur tout. Enfin, tout surtout sur tout.