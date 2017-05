‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni /Voilà, c’est fait, on va devoir chercher un autre sujet de dispute. D’autres raisons de s’invectiver, de s’insulter, de se détester. Un président démocrate vient d’être élu, confortablement. «De nombreux électeurs ont profité du scrutin pour dire leur colère face à la corruption d’une partie des élites, mais aussi à la vie chère, à l’augmentation du chômage et au ralentissement de la croissance», dit la presse. Qui ajoute: «Le nouveau président est issu d’une famille très modeste, comme il l’a raconté dans son autobiographie publiée en janvier. Son père était un simple ouvrier dans un camp de prisonniers de guerre et sa mère vendait des œufs.» Aîné d’une fratrie de cinq, il estime aujourd’hui que cette enfance dans la pauvreté lui a permis de réaliser que «l’argent n’est pas si important». Le nouveau président élu il y a quelques jours a affirmé: «Nous devrions être réunis.» Alors qu’ailleurs la mode est au rassemblement de la gauche et de la droite, lui rêve de réunir le Nord et le Sud.

Moon Jae-in, puisque c’est bien entendu de lui qu’il s’agit, rappelle que «Le Nord et le Sud étaient un seul et même peuple partageant la même langue et la même culture depuis cinq mille ans. En définitive, nous devrions être réunis.» Car il y a deux Corées. Celle du Nord, dont la particularité est d’être située au nord du 38e parallèle, et celle du Sud qui, comme c’est étrange, se trouve au sud du même parallèle. Il n’y a pas de Corée du milieu qui ne serait nulle part, à l’aile.

Comme la Corée est un pays fascinant (songez que Gutenberg y est né presque six cents ans plus tôt que chez nous, enfin non, que l’imprimerie y a été inventée huit siècles avant qu’elle ne le fût en Europe), on devrait se réjouir qu’il y en ait deux. En fait, il n’y en a qu’une, divisée en deux. La Corée encore est partagée. Entre les deux moitiés de Corée, l’accord est difficile. Au Nord, c’était les Kim, au Sud, les Park. Une union entre les deux familles donnerait les Park-Kim. Et les Park-Kim, c’est souvent payant.

Mais cette élection passée, de quoi allons-nous nous amuser dorénavant? Il y a bien des législatives prévues en juin. Au Lesotho ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ça ne risque pas d’enflammer les réseaux sociaux. Et comme en cette année 2017, le calendrier ne prévoit ni Championnat d’Europe des Nations ni Coupe du monde de football, on va s’ennuyer ferme. Ces deux compétitions sont toujours organisées pendant des années paires. Comme d’ailleurs les élections américaines. Alors qu’en France, les élections présidentielles ont lieu alternativement les années paires et les années impaires. Simplement parce que le mandat présidentiel est de cinq ans. Ce qui fait que la prochaine élection aura lieu en 22, année paire, mais la suivante en 27, année impaire. C’est désolant. Car comme il n’y a pas de grandes compétitions sportives les années impaires, même pas les Jeux olympiques, sans élections, on trouve le temps long. Il faudrait donc se débrouiller pour que ces événements aient toujours lieu une année impaire. Le seul moyen d’y parvenir en France serait de changer la durée du mandat. En effet, comme je l’ai déjà démontré dans le passé, quand on ajoute un chiffre impair à un chiffre impair, on obtient un chiffre pair. Donc, en partant de 2017, le quinquennat mais également le septennat nous conduiraient à revoter en 2022 ou en 2024. Années de Coupe du monde ou d’Euro de foot. Tandis qu’on n’aurait rien à se mettre sous la dent en 2021 ou en 2023. Il ne reste qu’une possibilité, le mandat de quatre ans, comme aux USA. Ainsi, définitivement, ce spectacle totalement gratuit et tellement peu payant se déroulerait durant des années impaires. Autre avantage, ça durerait un an de moins. C’est déjà une bonne nouvelle!

Sachant que la première année d’un mandat sert à prendre ses marques, trouver son chemin, retenir le nom de sa secrétaire et le code de la force de frappe nucléaire (code secret qui est, ne le répétez pas, 12345), apprendre à marcher sur un tapis rouge, résister aux décalages horaires, parler avec des types dont on ne comprend pas la langue en faisant mine de les écouter tandis qu’on prête l’oreille à un interprète qui ne traduit pas vraiment les paroles de l’interlocuteur mais parle de tout autre chose, et se familiariser avec le protocole, alors que la dernière, elle, ne sert qu’à préparer soit sa sortie, soit la campagne pour sa réélection, la vraie durée d’un mandat est de deux années pleines. Dont une est consacrée à trahir ses idées et ses engagements et l’autre à être trahi pas ses proches et ses (in)fidèles.

Quatre ans, ce serait pour toutes ces bonnes raisons l’idéal. Seul problème, apprendre le nom de ce mandat de quatre ans. Cinq ans c’est un quinquennat, sept ans un septennat, mais quatre ans, c’est quoi? Un quadriennat. Pour un quadra, quadriennal. Pour un quinqua, quinquennal. Pour un sexa, sexennal. Euh, on va peut-être limiter les candidatures aux candidats âgés de moins de soixante ans.