‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni / «La nature imite l’art», c’est cette citation d’Oscar Wilde que mon facétieux prof de philo avait choisi de nous donner comme sujet de dissertation. Que j’avais sans doute traité selon le schéma classique: oui, non, peut-être. «La nature imite l’art», formule volontairement provocatrice aux allures paradoxales, est une variante du plus trivial «la réalité dépasse la fiction». Cette dernière expression pouvant elle-même être détournée en «la réalité dépasse l’affliction». Mais si l’on veut bien prendre le mot «art» dans l’acception très large de l’expression par des créations humaines d’un idéal esthétique, en quelque sorte une représentation transcendée du réel, il faut bien admettre que ce cher Oscar avait vu juste.

J’en veux pour preuve que devant un superbe coucher de soleil sur l’hôtel de ville de Schifflange (de Rumelange aussi, mais moins), le touriste s’exclame: «On dirait une carte postale.» Alors que c’est en regardant une carte postale représentant l’hôtel de ville de Schifflange (rare) qu’on devrait dire: «On dirait l’hôtel de ville de Schifflange.» Traversant la forêt de Cattenom, éclaboussée de la lumière de septembre, incendiée des couleurs de l’automne, le promeneur pense souvent: «C’est beau comme un Watteau.» Jamais il n’admire un tableau du maître en se disant: «C’est beau comme la forêt de Cattenom en automne.» Si, lors de cette balade, on pense «c’est beau comme un Picasso», c’est probablement que la centrale a explosé…

Autre exemple, moins poétique. Tout le monde, à partir de l’âge de 4 ou 5 ans, a peur d’un revolver. Si on braque un de ces trucs sur n’importe qui, il est terrorisé et fait ce qu’on lui dit de faire. Sauf peut-être voter pour Le Pen, car tant qu’à se suicider, autant que ce soit par quelqu’un d’autre. Ce petit objet de métal semblerait totalement inoffensif si on ne savait pas qu’il peut projeter une balle capable d’exploser n’importe quelle boîte crânienne. Or, comment le sait-on qu’il est capable d’envoyer des projectiles mortels, ce revolver? Qui a déjà vu, dans sa vie réelle, un revolver fonctionner? Les militaires, les policiers, les bandits, les membres d’un club de tir, du Front national ou d’une autre organisation terroriste… Soit 5 pour cent de la population à tout casser. Mais les 95 autres pour cent, comment savent-ils que c’est extrêmement dangereux? Sinon parce qu’ils ont vu, dans des films de fiction, des gens en tuer d’autres avec ce genre d’engins. C’est donc bien une œuvre d’art (mais Derrick est-il une œuvre d’art? La question ne se pose pas, car on ne tire pas au pistolet dans Derrick), une œuvre de fiction, qui a modifié l’instinct des humains, classant les armes à feu dans les menaces mortelles sans que ni l’expérience directe ni l’observation aient confirmé la dangerosité de ces machins. On retrouve un phénomène semblable quand des prévenus appellent le président du Tribunal «Votre Honneur» dans des pays où cette formule de politesse n’a jamais été en usage. Ou quand des adolescents élevés au porno ont de bien curieuses idées sur la façon de faire des enfants, dans des positions débouchant (façon de parler) plus souvent sur des fractures multiples que sur une grossesse…

Combien de fois ai-je entendu des gens se retourner sur mon passage en murmurant: «On dirait un acteur de cinéma.» Alors qu’au cinéma, ils devraient dire en voyant un acteur: «On dirait un type qui passe dans la rue.» (Zéro. Zéro, c’est le nombre de fois où j’ai entendu des gens murmurer «on dirait un acteur de cinéma» sur mon passage). Plus récemment, les braves gens se sont dits d’un candidat à la présidentielle «mais c’est Tartuffe», alors que Tartuffe avait été écrit pour que des spectateurs reconnaissent dans le faux dévot des personnages réels de l’époque. Car c’est bien la tartufferie qui choque tant les observateurs. Au moins DSK n’avait-il jamais prétendu être puceau, opposé à l’amour libre et soucieux d’arriver vierge au mariage. La tartufferie conduit des gens apparemment normaux à adopter des attitudes burlesques. A dire qu’ils font confiance à la justice de leur pays, jusqu’à ce qu’un juge se penche sur leur cas. Dès lors, qu’ils soient d’habitude pour la tolérance zéro ou la fermeté la plus implacable, ils se mettent à contester la neutralité du juge et à soupçonner d’horribles manœuvres. Même les plus insignifiants se voient visés par de sombres complots. Et font penser à un film comique.

Tout récemment, le maire de Hayange, mis en examen pour je ne sais quelle nouvelle magouille, a cru bon de déclarer: «Je trouve curieux que ça intervienne juste avant la campagne présidentielle.» Le maire de Hayange! Dont l’influence sur cette campagne n’aura échappé à personne… Moi-même, j’ai reçu un PV pour stationnement interdit, comme par hasard quelques mois avant la remise du prix Nobel de Physique-Chimie. Comme par hasard. Qui veut entacher mon honneur pour m’empêcher d’être le lauréat de cette prestigieuse distinction? Ah, mais ma relectrice m’informe qu’il n’y a pas de prix Nobel de Physique-Chimie. Sauf si on s’appelle Marie Curie, c’est soit l’un, soit l’autre. Alors pour moi, ce sera physique. J’ai toujours plus compté sur le physique que sur la chimie…