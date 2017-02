‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni / Au nom du respect de ma vie privée et de mon intimité, je ne vous raconterai pas ce que j’ai fait pour la Saint-Valentin (quel but de Di Maria!). Je ne comprends pas ceux qui exhibent leurs sentiments amoureux (pas mal non plus, celui de Cavani). Comme on le sait, saint Valentin vient discrètement la nuit du 14 février, déposer des cadeaux dans les sous-vêtements des amoureux.

Qui était saint Valentin? Un moine de Terni, décapité le 14 février 269. Donc, un type qui a perdu la tête. Normal qu’il ait été choisi pour devenir le patron des fiancés et amoureux. Et par qui fut-il décapité? Par l’empereur romain Claude II, surnommé Claude Le Cruel. Par bonté d’âme, Claude Le Cruel fit rouer de coups Valentin avant de lui couper la tête. En ce temps-là, on savait vivre… Et faire mourir. Pour commémorer les relations passionnées entre Valentin et Claude Le Cruel (Claude Le Cruel, ne serait-ce pas ce qu’on appelle un pléonasme?), le calendrier a fait suivre leurs fêtes. 14 février pour Valentin, 15, pour Claude. Ce qui explique que beaucoup se trompent et pensent que c’est Claude qui vient la nuit déposer les cadeaux. Alors que la nuit, Claude dort. Du sommeil du juste. Ou du cruel. Mais c’est le lendemain du 15 février, qui tombe en général le 16, qui est vraiment intéressant. Car le 16 février, c’est la Sainte-Julienne.

Qui donc était cette Julienne avant d’être sanctifiée? Elle vivait à Nicomédie (un bled du côté du Bosphore), au début du IVe siècle. La brave fille était fiancée au préfet de Nicomédie mais refusait de partager son lit tant qu’il resterait païen. Son propre père, qui s’y connaissait en éducation des jeunes filles, la fit fouetter puis suspendre par les cheveux, avant de lui verser du plomb fondu sur sa tête scalpée et de la jeter en prison. C’est de cette époque que date l’expression «avoir du plomb dans la cervelle». En prison, la belle rebelle réussit à vaincre par la prière un démon qui tentait de la détourner de sa foi en lui faisant miroiter les avantages des dieux de l’Olympe, qui n’ont jamais été les derniers pour la déconne. Le préfet, lassé de l’avoir mise derrière l’oreille pour la fumer plus tard, est fort déçu de voir que les efforts de pédagogie du père de sa promise sont sans effets et perd patience. Pas méchamment, mais fermement, il fait écarteler Julienne. Ne voilà-t-il pas qu’un ange la guérit? De quoi je me mêle? Agacé, le préfet ne désarme pas et force Julienne à prendre un bain de plomb fondu. Julienne rigole et secoue les cheveux qu’elle n’a plus en disant: «Parce que je le vaux bien.» Et puis elle ajoute, coquine: «T’es con de rester dehors. Viens, elle est bonne.» Le plomb fondu est pour elle comme de l’eau tiède. Las, le préfet n’en peut plus et décide de la décapiter.

En résumé, Julienne a donc été scalpée, shampouinée au plomb fondu, fouettée, écartelée, baignée dans du plomb fondu puis décapitée. On comprend que ses reliques ne soient arrivées à Naples que huit cents ans plus tard. Dispersée façon puzzle, la pauvre Julienne était difficile à reconstituer.

Que nous enseigne cette délicate histoire? Qu’il ne fallait pas chier dans les bottes du préfet de Nicomédie? Qu’il faut obéir à son papa et respecter ses choix matrimoniaux? Qu’il ne faut pas abuser du plomb fondu, ça peut donner le saturnisme? Que Julienne était autrement plus balèze que Penelope, juste capable de faire tapisserie? Et plus admirable que Jeanne d’Arc, vaincue par un simple bûcher? La gourde s’est fait descendre. Enfin, elle a fait des cendres. Julienne, c’est l’ancêtre du féminisme. Car ça n’est pas tant le refus du préfet de se convertir qui la détourna de lui, mais ses méthodes un peu rustres. Julienne lui répétait inlassablement: «Non, ça veut dire non.» Et lui insistait lourdement: «Oh, ça c’est un non qui veut dire oui.»

C’est donc la Sainte-Julienne qu’il faudrait fêter et pas la Saint-Valentin. Car si Julienne a été sanctifiée, le préfet est mort noyé peu après ses forfaits. Et même pas dans du plomb. Le gros nul. Sainte

Julienne est aujourd’hui priée pour apporter la guérison à la stérilité. Alors qu’elle est morte vierge à 18 ans. Vraiment balèze, la Julienne.

Comme il n’y pas de hasard, lendemain du 16 février, souvent le 17 donc, on célèbre saint Alexis. Qui était un jeune homme fiancé contre son gré, ayant fui Rome pour gagner la Syrie. Mais au lieu de se convertir au djihad, ce qui n’était pas encore à la mode, il revint et dormit durant dix-sept ans sous l’escalier de la maison paternelle, vivant de la mendicité.

Comme quoi, dans le temps, une jeune fille pouvait résister à un préfet et un type qui revenait de Syrie dépouillé de tout avait des chances de devenir un saint. Le bon paroissien Ciotti devrait sans doute relire le calendrier…