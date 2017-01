‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni / J’ai fait vingt-cinq heures de voyage en avion pour me retrouver en France. Et pour être bien sûr de ne souffrir du mal d’aucun pays, je me suis promené dans la rue du Luxembourg, à quelques centaines de mètres de la plage de la Baie des Citrons. Car on peut faire trois heures de route, puis parcourir 18.000 kilomètres en avion, pour finalement se retrouver en France et s’étonner qu’une rue du Luxembourg serpente sur les collines de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

S’il est un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, c’est donc la France… Qu’on en juge. Il y a douze heures de décalage horaire entre Tahiti et Paris. Et dix heures entre Paris et Nouméa. Donc, vingt-deux heures entre Tahiti et Nouméa. Il y a aussi vingt-deux heures de décalage horaire entre Wallis et Tahiti, deux territoires de la République. Vingt-deux heures, alors que la distance entre Wallis et Tahiti n’est que de 2.800 kilomètres. Donc, à peu près, trois heures d’avion. Ce qui signifie que si on part un lundi à 7 heures du matin de Wallis, on arrive à Tahiti à midi… le dimanche. C’est dingue, non? Partir à 7 heures du matin, voler durant trois heures et arriver la veille à midi. Ni les USA, ni la Russie, ni la Chine ou même le Luxembourg ne permettent de remonter ainsi le temps. On savait que la France avait bien des aspects paradoxaux, je viens de découvrir qu’elle était en réalité un paradoxe spatio-temporel.

Songez qu’un nouveau-né néo-calédonien, poussant son premier cri, est aussitôt doté d’ancêtres gaulois. C’est prodigieux. Il en va de même pour un petit Tahitien, un Wallisien, un Guyanais ou un Réunionnais. Au milieu du Pacifique, dans l’océan Indien, dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud, d’authentiques descendants de Vercingétorix perpétuent la pureté de l’ADN des Gaulois de souche. Un éminent savant, grand généticien trop tôt disparu lors d’une primaire fatale, avait énoncé cette vérité indiscutable: dès qu’on devient français, on a des ancêtres gaulois. C’est grand, c’est beau, c’est surprenant. Outre qu’il s’étend sur 22 fuseaux horaires, le territoire de la République a des pouvoirs magiques. Il modifie les gènes de ses enfants et produit des Gaulois de types mélanésien, polynésien, africain ou afro-latino-sino-maghrébo-amérindien. La classe! Et force est de constater qu’en déambulant dans les rues de Nouméa, on ne peut douter qu’on se trouve bien sur le territoire de la République. Les voitures et les uniformes des policiers sont familiers. Les noms des rues aussi, presque trop. Car il n’y a pas que la rue du Luxembourg pour éviter le dépaysement, mais aussi la Baie de la Moselle, la place de la Marne, la rue de la Victoire, celle du Maréchal Foch et, bien sûr, une indispensable rue Georges Clemenceau. A croire que les troupes allemandes ont été repoussées en 1917 sur les bords du lagon! Car tout près de ces artères existe aussi une maison des anciens combattants proposant une expo sur «la Grande Guerre» (à ne pas confondre avec la seconde qui, sans être petite, n’a pas eu droit au même qualificatif).

En effet, si les combats ont eu lieu à plusieurs milliers de kilomètres, la Grande Nation n’a pas hésité à transporter par bateau ses fils gaulois du bout du monde, pour leur faire découvrir les charmes de la Meuse, de ses tranchées et de ses averses d’obus ou de gaz moutarde. Et quand, en 1917, le manque de bras partis faire la guerre en métropole, l’embargo sur les exportations de nickel et les mauvais traitements infligés aux enfants du territoire égarés du côté de la Marne ou de Verdun créèrent les conditions d’une grave crise qui poussa des chefs de tribus à déclencher une révolte sur l’île, le Gouverneur de l’époque, Jules Repiquet, sut rétablir l’ordre de la métropole en respectant les directives du pouvoir central, c’est-à-dire avec une sauvage brutalité. On peut rappeler que Jean-Marie Tjibaou dira de cette période: «On a voulu calmer les gens pour longtemps.»

Il faut savoir qu’à l’époque, les Gaulois du bout du monde n’étaient pas des citoyens mais étaient placés sous le régime de l’indigénat, qui durera jusqu’en 1946 et même, en Algérie, jusqu’à l’Indépendance. «Le Code de l’indigénat fut adopté le 28 juin 1881. Puis c’est en 1887 que le gouvernement français l’imposa à l’ensemble de ses colonies. En général, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s’agissait d’un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité.» Bref, un truc qui ressemblait beaucoup à l’apartheid. Certes, cette abjection n’était pas une spécialité française et des codes similaires furent adoptés par les Portugais, les Britanniques ou les Hollandais. Mais, au moins, ces pays-là ne prétendaient-ils pas que leurs «sujets indigènes» avaient des ancêtres gaulois!

Suite de mes chroniques des antipodes la semaine prochaine.