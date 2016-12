‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni /Le contraire de mieux n’est pas pire. Pire est le contraire de meilleur. Mieux est un comparatif, meilleur, un superlatif. Pourtant, quand on dit «je n’ai pas fait pire», cela signifie «je n’ai pas fait moins bien». Pire est donc à la fois un comparatif et un superlatif. En tant qu’adjectif, c’est un comparatif. En tant que nom commun, c’est-à-dire précédé d’un article défini, c’est un superlatif. Le pire, c’est que tout le monde s’en fout…

Pourtant, ces jours-ci, on ferait bien de se préoccuper du pire. L’histoire l’a prouvé, ce qui devient plus mauvais empire. Ce fut vrai du premier comme du second. Qui fut une pâle imitation du premier. En pire… Un proverbe grec affirme: «Qui pense au pire devine juste.» Ce qui n’est pas très éloigné de ma conviction: «Quand on s’attend au pire, on est rarement déçu.» Curnonski, quant à lui, disait: «Dans le mieux, il est difficile de faire mieux; mais, dans le pire, il est toujours facile de faire pire.» Et Calderon rétorquait: «Le pire n’est pas toujours certain.» Et puis, c’est une évidence difficile à contester, le pire des uns est le meilleur des autres. C’est une question de point de vue. Le pire résultat de l’un est souvent le meilleur de son adversaire. Le bon sens populaire sait même déceler du bon dans le pire, en rappelant sagement: «C’est mieux que si c’était pire.» A ne pas confondre avec la phrase attribuée à Mussolini, qui dit: «Si stava meglio quando si stava peggio», «c’était mieux quand c’était pire!»

Mais existe-t-il un «pire absolu» qui permettrait vraiment de penser, après avoir dégringolé «de mal en pis», «ça ne pourrait pas être pire»? Il existe un zéro absolu au-dessous duquel il est impossible de descendre. Sa valeur est de -273,15 degrés Celsius. Même à Wiltz en plein hiver, il ne peut jamais faire pire que -273,15 degrés Celsius. Ça n’est donc qu’à cette température qu’on ne peut plus dire: «Ça caille, mais ça pourrait être pire.» Dans l’autre sens, une telle limite ne semble pas exister. Il n’existe pas de température absolue positive. Enfin, il se trouvera bien un physicien torve pour essayer de démontrer que l’infini +1 peut exister en théorie, mais il s’en trouvera aussitôt deux autres pour affirmer le contraire. Donc il y a une température absolue négative, au-dessous de laquelle on ne peut pas aller, mais pas de température absolue positive au-dessus de laquelle on ne peut pas monter. Une telle constatation, dont la rigueur scientifique est irréprochable, aurait des conséquences enthousiasmantes pour l’humanité.

On pourrait toujours faire mieux, mais on aurait une limite au pire… On ne pourrait pas faire pire que David Guetta, mais mieux que Mozart. Pas pire que Hanouna, mais mieux que Michel Serres. Pas pire que Chiotti, Escrosi ou Le Pen, mais mieux que l’abbé Pierre. Pas pire que Coca-Cola, mais mieux que Pessac-Léognan. Une telle éventualité serait rassurante et ferait mentir la loi de Murphy. Le pire ne serait donc pas toujours à venir. Enfin, à condition de considérer que -273,15 degrés, c’est pire que +15.000 degrés. Mourir congelé ou carbonisé, entre ces deux maux, difficile de choisir le moindre… Surtout que pour pouvoir s’exclamer: «Le pire est derrière nous», encore faut-il avoir survécu au pire. Et aussi bien dans le cas de températures négatives que positives, on succombe bien longtemps avant d’avoir atteint le pire. Le pire est encore loin qu’on n’a plus le loisir de le voir se rapprocher.

Il serait donc sage de se contenter du bien, voire du pas mal, en admettant finalement que si le mieux est l’ennemi du bien, le pas trop mal est celui du pas mal. Ça va de soi, car il vaut mieux n’avoir même pas mal que même pas trop mal.

Quand une année touche à sa fin, il arrive que des commentateurs amoureux des métaphores faciles disent qu’elle expire. Ex-pire? Donc futur meilleur? C’est faire preuve d’un bel optimisme. C’est une variante de «aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain». Sauf que cette gentille ritournelle ne marche que si elle est précédée d’une précision. Pour les amoureux: «Je t’aime. Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.» Pour les experts en prévisions, il conviendrait donc d’ajouter: «Des sous. Aujourd’hui plus qu’hier, etc.», ou: «La paix. Aujourd’hui plus qu’hier…».

Mais depuis pas mal d’années, les mots manquants semblent être: «Des emmerdements. Aujourd’hui plus qu’hier…». Car si pendant quelques siècles, il allait de soi que l’avenir serait mieux que le passé, il ne reste aujourd’hui qu’une certitude: l’avenir, c’est comme le futur, c’est toujours pour plus tard!