‘Ça va mieux en le disant

Claude Frisoni /C’est beau Paris, au printemps. Oui, je sais on est en décembre. Ça n’empêche pas que ce soit beau Paris, au printemps. Et quand on déambule dans Paris en hiver, rien n’interdit de se dire que c’est beau Paris, au printemps. C’est ce que j’ai fait la semaine dernière.

Flânant entre l’Opéra et la place de la Concorde, j’ai laissé mes yeux se poser sur une vitrine assez sobrement décorée. Et c’est là que j’ai vu, de mes yeux vu, car si j’écrivais de mes oreilles vu on douterait de mon sérieux, une montre dont la particularité n’était pas d’être belle ou de donner l’heure exacte, mais de coûter 62.000 euros. En fait, elle ne donnait pas l’heure exacte. Il était 11.45h, autrement dit apéro moins le quart et elle affichait bêtement 10.10h. Dans les vitrines, les montres affichent presque toujours 10.10h. Ça n’est pas le fruit du hasard. Les marchands de montres pensent que 10.10h ça ressemble à un sourire. Un cadran affichant 10.10h, c’est l’ancêtre du smiley. Si les cadrans affichaient 8.20h, ça évoquerait sûrement un… mais comment appelle-t-on le contraire d’un smiley? Disons que lorsqu’il est 8.20h au cadran d’une montre, on a l’impression qu’elle fait la gueule. Il n’aurait plus manqué que ça. Une montre ne donnant pas l’heure exacte, vendue 62.000 euros et qui ferait la gueule! Ah oui, j’avais oublié de préciser que ladite montre était fort moche. Il valait donc mieux qu’elle arbore un sourire forcé, la pauvre. Enfin, le qualificatif pauvre n’est peut-être pas le plus approprié, concernant une toquante à 62.000 euros!

A part son sourire niais, l’objet avait une autre caractéristique censée justifier son prix. Elle était en or rouge. C’est très à la mode, l’or rouge en orfèvrerie, ces temps-ci. Qu’est-ce que l’or rouge?

Un alliage composé de 75% d’or et de 25% de cuivre. En octobre dernier, le cuivre se négociait à 4.730 dollars la tonne. Et toujours en octobre dernier, la tonne valait mille kilos, très précisément. Ce qui nous fait le kilo de cuivre à 4,5 euros. Le kilo d’or lui, est à 1.000 dollars l’once. Non, ça ne veut rien dire. Le kilo d’or est à presque 34.000 dollars, soit en gros 33.000 euros. Notre montre moche bloquée à 10.10h vaudrait son prix si elle pesait 1,8 kilo d’or pur ou 13,7 tonnes de cuivre. On en conviendra, ou en viendra con, une montre-bracelet pesant 13,7 tonnes, ça n’est pas pratique. Une montre-bracelet pesant 1,8 kilo d’or, ça l’est à peine plus. Certes, un tel bijou ne vaut pas uniquement par le coût du métal dont il est fait. Il faut aussi compter le mécanisme, le savoir-faire de l’horloger, de l’orfèvre, l’écrin, le paquet cadeau et l’éclairage de la vitrine.

Admettons que cette mocheté à 62.000 balles pèse 180 grammes, ce qui est déjà beaucoup à supporter pour le bras d’une rombière liftée passablement déconfite, cliente type de ce genre de babiole. 200 grammes, moins le verre, le remontoir et le mécanisme… Resterait, disons, 150 grammes de métal. Dont trois quarts d’or et un quart de cuivre. Au total, 3.882 euros de métal. Sur 62.000 euros, il nous reste un peu plus de 58.000 euros de savoir-faire, paquet cadeau et éclairage de la vitrine. Ce qui fait assez cher le kilowattheure.

Mais, m’objecteront les marchands de saloperies à 62.000 euros, «c’est un bijou, ça n’a pas de prix». Eh bien si, malheureusement, ça en a un! C’est bien là le problème. Apercevant l’objet de mon ressentiment, la femme qui m’accompagnait – et qui se trouve être mon épouse légitime, j’ai tous les papiers qui en attestent – s’est écriée: «Tu m’offrirais une cochonnerie pareille, je te la balancerais au visage.» Ce à quoi j’ai répondu: «Mais qui peut acheter un truc pareil?» Avec un rare bon sens, elle me répondit: «Si ça se vend, c’est que ça s’achète.» Puis, après un bref temps de réflexion, elle ajouta: «Ceux qui sont capable de dépenser 62.000 euros pour une telle horreur, sont les mêmes que ceux qui refusent de payer l’impôt sur la fortune. Ils préfèrent gaspiller une fortune pour une montre moche plutôt que de contribuer à payer des enseignants, des infirmières, des bureaux de poste ou des routes.»

Devant tant de lucidité et d’intelligence, remerciant la providence de m’avoir permis de partager la vie d’un cerveau aussi brillant placé dans un corps aussi charmant, je répondis, sobrement: «Sont-ils bêtes! Alors que les enseignants, les infirmières et les bureaux de poste sont parfaitement capables de donner l’heure…»

Et nous éloignant main dans la main, nous devisâmes sur le temps, qui est de l’argent. Enfin, dans ce cas, l’heure, c’était beaucoup d’argent. Tout en observant que rien n’est simple, car si la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt, l’argent ne se fait pas de bonne heure.