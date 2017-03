Ça va mieux en le disant

Surnommé «il Papa buono» par les Italiens, Jean XXIII est mort le 3 juin 1963. Il a bien mérité son surnom affectueux car dans son immense sagesse, il a énoncé une de ces vérités profondes qui devraient éclairer l’humanité: «C’est un péché de trop travailler». La légende prétend que dans un dernier souffle, il aurait affirmé: «Pour une fois qu’un chrétien état assis sur le trône de saint Pierre.» Mais rien ne prouve cette affirmation, qui est peut-être apocryphe, contrairement à la déclaration qu’il fit, lorsque nonce apostolique en France, il attira, lors d’un repas, les regards de tous les participants: «Je me demande pourquoi les convives ne regardent que moi, qui ne suis qu’un pauvre vieux pécheur … alors que ma voisine, notre charmante hôtesse, est bien plus jeune et plus attirante.»

La voisine avait paraît-il un décolleté à déciller les yeux d’un saint. Les intégristes lui ont reproché son amitié avec le radical-socialiste Edouard Herriot et l’ont carrément accusé d’être franc-maçon, élevé au trente-troisième degré au Grand Orient de France. Bref, tout pour déplaire aux vieux réacs néo-pétainistes et tout pour plaire aux honnêtes gens.

A sa mort, Jean XXIII n’avait qu’un fils, qu’il avait prénommé André, en hommage à André Verchuren, le roi de l’accordéon. André XXIII comprit très vite qu’il lui faudrait se faire un prénom, tant la gloire de son père était écrasante. Il décida alors de se lancer dans des études de pape mais dut renoncer, juste après avoir obtenu son CAP de cardinal, car il

avait séché les cours d’italien. André XXIII, aussi connu sous le sobriquet d’André 23, fut donc contraint de se contenter d’un poste de cardinal à Paris. Mais au lieu d’en profiter pour rendre hommage aux charmes de ses voisines ou de fréquenter les obédiences maçonniques, il tourna mal et se retrouva au milieu de fachos et d’homophobes lors de combats douteux contre le mariage pour tous.

Autant Papa XXIII avait été ouvert et tolérant, autant fiston 23 se révéla frileux et réactionnaire. Jusqu’au jour où, officiant dans une cathédrale Notre-Dame de Paris pleine à craquer de représentants de l’Etat, d’ambassadeurs de pays étrangers et de fidèles venus rendre hommage à un brave curé lâchement assassiné, il s’était laissé aller à prononcer des

paroles qui firent se retourner dans sa tombe il Papa buono! Sans sourciller, il condamna fermement: «Le silence des élites devant les déviances des mœurs et la légalisation des déviances.» Hasard du calendrier, c’était pilepoil le jour du 34e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité en France, sous Mitterrand.

Le Dédé était tellement content de sa sortie qu’il l’avait fait tweeter pour lui assurer la plus large diffusion. Il se trouva des suppôts de Satan pour trouver lamentable de profiter d’une telle tribune pour faire de la pub aux disciples de Frigide Barjot, ce qui conduisit les collaborateurs du cardinal à supprimer le tweet et à expliquer: «En aucun cas, il ne voulait cibler une mesure en particulier, surtout pas le mariage pour les couples homosexuels. Il ciblait plutôt l’ensemble des évolutions sur la bioéthique, la fin de vie, la gestation.»

Autrement dit, les déviants ne sont pas que les homos mais aussi ceux qui ne veulent pas qu’on les maintienne en sous-vie lorsqu’ils ne sont que des légumes sans conscience ou celles qui veulent disposer de leur propre corps librement. Bref, sont déviants tous ceux à qui Jean XXIII avait donné l’espoir d’une église débarrassée des influences de l’Inquisition ou du pétainisme. Dur… Comme quoi, on n’est jamais trahi que par les siens.

Quelques jours plus tard, un autre pape, sans numéro, pour éviter toute confusion avec François 1er, a tenu des propos sonnant comme une réponse aux divagations du Dédé: «Dans presque toutes les religions, il y a toujours un petit groupe de fondamentalistes. Nous en avons nous aussi.» Et puis, il a poursuivi en s’inspirant de l’Evangile selon Che Guevara: «Et au centre de l’économie mondiale, il y a le Dieu argent, et non la personne, l’homme et la femme, voilà le premier terrorisme.»

Ça ressemble autant à du XXIII que ça ne ressemble pas du tout à du 23! André Vingt-Trois ne mérite vraiment pas son nom. Il aurait dû s’appeler André Zéro. Pour impressionner ses fidèles, il aurait aimé se faire nommer André Vingt-Trois-foi-croix. Et 23 fois trois, ça fait 69. André 69? Quelle horreur!

Il est bien difficile de porter un nom à numéro. Songez à Pie VII…

Ou à Henri IV, dont le chiffre portait la poisse à un nommé Ravaillac, qui l’a poignardé par vengeance (à l’époque le baron d’Escrosie avait déclaré: «Il a été assassiné à coups de calife, c’est donc un attentat signé par les infidèles»). Bref, cette semaine, l’Eglise nous a proposé plusieurs visages. Celui du Dédé, qui lui a fait une bien triste publicité et ceux des braves gens ravis d’entendre le pape dire des choses sensées.

Celui dont le pape a pâti et ceux que le pape épata.