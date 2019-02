L’humoriste belge Laura Laune avait remporté la saison 12 de La France a un incroyable talent. Le Who’s Who des talents belges ayant fait la grandeur de la France doit faire une douzaine de tomes. Il y eut d’abord ceux qui brillaient en littérature. Puis les chanteurs. Ensuite, les footballeurs. Aujourd’hui, ce sont les humoristes belges qui tiennent le haut du pavé. De Groodt, Wizorek, Guiz, Vanhoenacker, Damiens… la liste des Belges qui dérident l’hexagone est bien longue. La charmante Laura Laune s’y est ajoutée. On la dit caustique, ce qui est paradoxal pour quelqu’un qui ne cire pas les pompes. On lui reproche d’être trash parce qu’elle ne triche pas. Bref, on l’aime ou on la déteste. En fait, l’humour et le sexe ont ceci de commun, qu’ils ne peuvent être partagés qu’à la condition d’une profonde complicité. Il n’existe pas d’objet absolu du désir, qui aurait le même effet sur tout le monde. Même pas Monica Bellucci qui laisse mon amoureuse de glace ou Johnny Depp que je trouve assez quelconque. Il en va de même de l’humour. Il n’existe pas de blague absolue, capable de faire rire tout un chacun. Le gag du type qui glisse sur une peau de banane ne fait pas s’esclaffer tout le monde, notamment pas celui qui glisse sur la banane. Ce qui est apprécié par les uns est jugé ringard par d’autres, ce qui semble pertinent à certains semble trop impertinent à d’aucuns. Question de culture, de sensibilité, de références. Laura Laune a été sollicitée par France 2. On lui a dit l’avoir choisie pour son style si particulier. Et on lui a demandé de s’exprimer dans ce style. Bref, de ne pas y aller avec le dos de la cuiller. L’artiste s’est exécutée et a commis une chanson vache sur son pays d’adoption. Son numéro a été coupé au montage et n’a jamais été diffusé sur la chaine. Laura a crié à la censure. Une polémique s’en est suivie. Entre ceux qui défendaient France 2 en affirmant qu’il ne s’agissait pas là de censure, mais de la volonté de protéger les téléspectateurs de la grossièreté et ceux qui faisaient observer que supprimer une contribution artistique sollicitée au motif qu’elle dérange, ça s’appelle bien de la censure. Surtout quand on sait que France 2 programmait il y a peu Patrick Sébastien, accueille parfois Bigard ou donne la parole à Nadine Morano et Aurore Bergé ! Je suis plutôt d’accord avec ceux qui ont été choqués par le caviardage de la chanson. Car même si la limitation de la liberté d’expression de la comique belge n’est pas une censure d’état, elle résulte d’une décision, sinon arbitraire, tout au moins « doctrinale » de la chaine de service public. Il faut dire que la facétieuse Laura Laune commençait sa chanson par « Pute, pute, pute, la France est la pute de l’Europe ». De quoi vexer les bons Français, si prompts à se décorer d’un pin’s « Touche pas à ma pute ». Pour ma part, ayant connu par le passé des chanteurs adulés qui avaient pour nom Ferré ou Renaud ou des humoristes qui s’appelaient Coluche ou Desproges , le forfait me semblait bien anodin (sauf sa vanne sur la Coupe du Monde, véritable incitation à la guerre). Il est vrai que les humoristes qui ont la chance d’être morts sont absous de leurs excès et qu’on oublie combien ils étaient critiqués de leur vivant. Je me suis demandé si c’était parce qu’elle était Belge, qu’on n’acceptait pas qu’elle prononce le mot pute. Mais les Belges sont bien obligés de dire putes, le quart de la population s’appelle Van de Putte ! Putte signifiant puits. Chez les Belges, la spécialité des Putte, c’est donc les seaux d’eau… Ou bien, est-ce parce quelle est une femme, que le mot lui est interdit ? Les femmes pourraient être forcées à faire la pute mais ne pourraient pas chanter le mot ? Elles seraient condamnées à laver Maria ? Nourrir Mario et espérer Marius ? Sans faire les mariolles ? Devant son propre public, Laura aurait fait un tabac . Car qu’il s’agisse d’amour ou d’humour, c’est le choix du partenaire qui fait la différence.

