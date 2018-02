A peine s’est-on habitué à un sigle qu’on s’aperçoit qu’il a changé et qu’il va falloir se familiariser avec une nouvelle succession de lettres imprononçables mais désignant une firme ambitieuse, une association utile, un parti en plein devenir, un syndicat indispensable ou un dispositif compliqué.

J’ignore qui prend la décision de ces changements mais s’il était moins paresseux, il se débrouillerait au moins pour créer des acronymes, lesquels ont l’avantage d’être énonçables. Certains sont même géniaux, car ils forment un mot valorisant. Ainsi, la Fédération Italienne des Automobiles à Turin, qui a donné FIAT. C’est hélas trop rare.

Je soupçonne des agences de communication peu inspirées, des terminologues fatigués ou un mystérieux comité mal intentionné d’aligner les premières lettres d’une succession de mots signifiants, sans se soucier de ceux qui devront les retenir. Si un tel comité existe, il a dû se trouver à lui-même un nom facile à retenir, du genre le Comité d’Organisation des Nouveaux Noms et Acronymes Re-Définis, le CONNARD. Car même avec de bonnes intentions, les résultats de ces modifications laissent parfois pantois. J’en veux pour preuve le sigle LGBT, que les activistes de la lutte contre les discriminations homophobes avaient réussi, avec beaucoup d’efforts et pas mal de temps, à rendre populaire. On commençait à savoir, dans les chaumières et les rédactions, que LGBT signifiait Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres. Ce fut un réel progrès. On s’était fait, bien au-delà des cercles directement concernés, à ce sigle, qui commençait à provoquer de la sympathie et de la solidarité. Mais voilà, LGBT, c’est fini. Dorénavant, il va falloir dire LGBTQQIP2SAA. Ce n’est pas une blague. Ça y ressemble, mais c’est pourtant sérieux! Que signifient donc ces 7 lettres et ce chiffre supplémentaires? Les deux Q n’ont rien à voir avec leur équivalent phonétique cucul. Et les deux A ne se réfèrent pas aux Alcooliques Anonymes, lesquels sont pourtant bien sympathiques, tant qu’ils ne deviennent pas célèbres. Le premier Q signifie Queer, le second Questioning. Queer désigne, en toute simplicité, les personnes n’adhérant pas à la vision binaire des genres et des sexualités ou qui s’identifient à une orientation sexuelle ou à une identité de genre qui n’est pas conforme aux normes sociales.

Questioning qualifie les personnes qui se cherchent encore et continuent d’explorer leur orientation sexuelle. I est la première lettre d’Intersexe, terme se rapportant à des personnes qui possèdent des attributs du sexe féminin et du sexe masculin. P signifie Pansexuel, donc des individus attirés par des personnes de toute identité ou de tout genre. 2S signifie 2 Spirits et se rapporte aux personnes qui possèdent différentes combinaisons d’esprit masculin et féminin mais aussi d’autres variantes. Le premier A recouvre les Asexuels, autrement dit ceux qui n’en ont rien à faire de tous ceux qui précèdent et préfèrent le Scrabble. Et, enfin, le dernier A me concerne plus puisqu’il désigne les Alliés, c’est-à-dire ceux qui ne font pas partie de ces communautés mais en sont solidaires.

Bref, LGBTQQIP2SAA, c’est tout le monde. Enfin, presque. Car c’est bien gentil de vouloir être exhaustif, pardon inclusif, mais là, il me semble qu’il manque quelques lettres de l’alphabet. Le G pour les Gauchers, autre minorité discriminée. Le R pour les Roux, attaqués par les imbéciles depuis des siècles. Le C pour les Chauves. Le H pour les Hésitants. Le N pour les Numismates. Et le Z qui veut dire Zorro. L’enfer est pavé de bonnes intentions, paraît-il. S’agissant d’orientations sexuelles, un autre proverbe conviendrait: qui trop embrasse, mal étreint.

Claude Frisoni