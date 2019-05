Le gouvernement a tenté de rassurer mercredi les salariés de l’aciérie ex-Ascoval de Saint-Saulve (Nord), tout juste rachetée par la maison-mère de British Steel, alors que les autorités britanniques ont annoncé la liquidation pure et simple du sidérurgiste, faisant à nouveau planer le doute sur la viabilité du site français.

La procédure de liquidation « n’inclut pas l’aciérie de British Steel Saint-Saulve qui est détenue par une autre société du groupe », à savoir la maison-mère Olympus Steel Ltd, a assuré dans un communiqué le ministère de l’Economie, quelques minutes après l’annonce de la faillite du groupe britannique. Il ajoute que « le plan d’affaires » du site français qui compte 270 salariés ne dépend pas des activités britanniques, « ni industriellement, ni pour son financement ».

British Steel avait annoncé la semaine dernière avoir besoin d’argent frais à la veille du jour du versement des fonds pour le rachat d’Ascoval, qui a eu lieu le 15 mai. L’Etat français a décidé la semaine dernière le déblocage de 15 millions d’euros de prêt pour le site, et la partie britannique 5 millions. Bruno Le Maire avait précisé que cette dernière avait en outre signé un « prêt d’actionnaires de 40 millions d’euros ».

A propos des fonds non encore versés, et alors que les syndicats sur place s’inquiètent, Bercy a confirmé mercredi les « prochaines tranches attendues dans les prochains mois », évoquant un montant devant atteindre à terme « 47 millions d’euros de part et d’autre ». Le conseil régional des Hauts-de-France a de son côté voté mardi pour octroyer 12 millions d’euros de prêt pour l’aciérie de Saint-Saulve, comme il s’était engagé à le faire. « Ce prêt est toujours disponible, nous devons apporter des réponses aux salariés sur la solidité économique du projet », a assuré mercredi le président de la région Xavier Bertrand dans un tweet. « On est dans le flou total, et l’angoisse à nouveau », a réagi auprès de l’AFP Bruno Kopczynski, délégué CFDT et porte-parole de l’intersyndicale, alors que le site de Saint-Saulve avait dû essuyer en février le retrait d’une offre du groupe Altifort.

La faillite de British Steel « va atteindre notre crédibilité auprès des clients, des fournisseurs », a ajouté le syndicaliste. Le gouvernement assure de son côté qu' »on n’est pas dans une logique de perfusion: on n’investit pas de l’argent public dans des entreprises auxquelles on ne croit pas ». « Le plan industriel qui a été imaginé –maintenir l’activité et replacer Ascoval dans une chaîne de valeurs– garde toute sa pertinence industrielle », selon Bercy, qui dit avoir foi dans la capacité d’Olympus Steel « à apporter les fonds nécessaires dans le calendrier prévu ». Bercy précise qu' »il y a des assurances sur les six prochains mois » et qu' »il n’y a pas de risque spécifique sur le plan de financement tel qu’il a été conçu ». A moyen terme, British Steel Saint Saulve aura des « besoins de financement un peu plus lourds » pour livrer Hayange Rails, qui seront « réalisés techniquement à l’été 2020 » avec une production commerciale qui devrait démarrer d’ici 12 à 18 mois. Et en cas de problème, « on trouvera des solutions pour que les investissements se fassent », selon le ministère, qui promet un « soutien absolu de l’Etat pour réaliser le plan industriel ».

Pour Bercy, il n’y a « pas d’erreur » sur le choix du repreneur, les difficultés du groupe étant liées au Brexit. Le ministère assure aussi s’être prémuni contre une utilisation des fonds mobilisés pour le site de Saint-Saulve à d’autres fins, alors que les actifs de British Steel vont être utilisés pour payer ses fournisseurs. « On a interdit la mutualisation de la trésorerie avec d’autres sociétés », assure-t-on à Bercy. A quatre jours des élections européennes en France, la députée LREM du Nord Anne-Laure Cattelot a elle appelé « à ne pas agiter des chiffons rouges » comme certains pourraient « être tentés de le faire à la veille des élections européennes. « Il faut garder la tête froide et ne pas crier au loup, ça va bien se passer », selon elle.

La reprise de l’aciériste français Ascoval par la maison-mère du groupe British Steel « va se poursuivre » même si le sidérurgiste britannique vient d’être déclaré en faillite, a assuré mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

