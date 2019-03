La France et l’Allemagne ont manifesté mardi leur exaspération devant l’impasse sur le Brexit, appelant les autorités britanniques à soumettre « une initiative crédible » lors du sommet européen jeudi pour éviter un divorce sans accord.

« Nous sommes dans une impasse du fait de la décision des Britanniques et l’incertitude est insupportable », a averti la ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau à son arrivée à Bruxelles pour une réunion pour préparer le sommet européen de jeudi et vendredi. « L’ambiance est très mauvaise (…) Nous sommes réellement épuisés par ces négociations », a pour sa part déclaré son homologue allemand Michael Roth.

Les deux ministres ont tenu un discours identique durant leurs interventions avant la réunion. Les dirigeants européens attendent de la Première ministre britannique Theresa May une « proposition concrète », une « initiative crédible pour sortir de l’impasse dans laquelle ils sont de leur propre décision ». « Ce n’est pas un jeu.

La situation est extrêmement préoccupante », a insisté Michael Roth. « Ils (les Britanniques) doivent nous proposer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas rester dans la même voie sans issue », a renchéri Nathalie Loiseau. « Nous n’avons aucune appétence pour des négociations sur le Brexit. S’il vous plait, chers amis britanniques, agissez, l’heure tourne », a lancé le ministre allemand. Si les Britanniques demandent une prolongation pour la date de sortie, « ils doivent soumettre une proposition concrète. Nous ne pouvons pas juste discuter dans le vide », a-t-il insisté. « Si les Britanniques veulent un report, ils doivent dire pourquoi. Nous attendons une initiative crédible. La prolongation n’est pas une solution, c’est une méthode », a pour sa part expliqué la ministre française.

Interrogée sur un blocage de la France à une demande de prolongation non motivée, Nathalie Loiseau à rappelé que « la décision revient aux dirigeants des 27. Elle devra être prise à l’unanimité ». « La priorité du gouvernement allemand est d’éviter une sortie sans accord », a soutenu Michael Roth.

« Nous sommes prêts pour un non accord. C’est un choix qui appartient au Royaume- Uni. Ne rien décider, c’est décider le +no deal+ », a averti Nathalie Loiseau. « Si aucune décision n’est prise, la date du 29 mars tombe, et ce sera un non accord », a-t-elle conclu.