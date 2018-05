Le milliardaire américain George Soros, engagé contre le « processus immensément dommageable » du Brexit, a estimé mardi que le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne prendra « probablement cinq ans, une éternité en politique ».

« Le Brexit est un processus immensément dommageable qui nuit aux deux parties. Le divorce sera long, il prendra probablement cinq ans, une éternité en politique », a déclaré M. Soros lors de la réunion annuelle à Paris du Conseil européen des relations internationales, un cercle de réflexion qu’il a contribué à financer. En conséquence du vote des Britanniques favorable au Brexit en juin 2016, le Royaume-Uni doit quitter l’Union européenne en mars 2019 tout en restant dans l’union douanière pendant une période de transition jusqu’à fin 2020, le temps de mettre en place un nouveau partenariat. « Au bout du compte, il revient au peuple britannique de décider ce qu’il veut, mais ce serait mieux qu’il se décide le plus rapidement possible », a ajouté le milliardaire d’origine hongroise qui finance l’organisation britannique pro-UE Best for Britain.

« L’argument économique pour rester un membre de l’UE reste fort mais prendra du temps à produire ses effets », a développé M. Soros qui a appelé l’UE à « se transformer » pour ne succomber à la « crise existentielle » à laquelle l’union fait, selon lui, face en ce moment. « Tout ce qui a pu mal se passer s’est mal passé » ces dernières années pour le projet européen, a regretté M. Soros, en évoquant la réponse de l’UE à la crise financière de 2008 et plus récemment celle des migrants.