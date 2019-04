Une sortie sans accord du Royaume Uni de l’UE devient « chaque jour plus probable », a déclaré mardi le négociateur de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, au lendemain d’une nouvelle série de votes indicatifs au parlement britannique.

« Un Brexit sans accord n’a jamais été mon souhait mais il devient chaque jour plus probable », a affirmé M. Barnier lors d’une conférence organisée par le think tank EPC, à Bruxelles.

« L’UE des 27 (c’est-à-dire tous les Etats membres de l’Union excepté le Royaume Uni, ndlr) est maintenant prête » à cette éventualité, a-t-il prévenu.

« N’oublions pas d’abord que nous avons déjà un accord, et il a été conclu par Theresa May, le gouvernement britannique, le Conseil européen et le Parlement européen le 25 novembre dernier, il y a quatre mois », a rappelé M. Barnier.

« Nous avons essayé de faire en sorte que le Royaume-Uni puisse quitter l’UE le 29 mars, comme le Royaume-Uni l’avait prévu… Si le Royaume-Uni veut toujours quitter l’UE d’une manière ordonnée, cet accord, ce traité est et sera le seul », a-t-il continué. Le Royaume-Uni se trouvait dans l’impasse mardi à dix jours de sa sortie de l’Union européenne, après le rejet lundi soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l’accord de Brexit du gouvernement.

Brexit: les députés britanniques votent contre toutes les solutions alternatives au plan May

Les députés britanniques ont voté lundi soir contre les quatre options alternatives à l’accord de Brexit conclu par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.

Après avoir rejeté trois fois déjà l’accord de Mme May, avoir voté la semaine dernière contre huit propositions parlementaires pour tenter de sortir de l’impasse, les élus ont rejeté les nouvelles options, d’initiative parlementaire, qui leur étaient présentées.

Parmi les solutions proposées figuraient les deux qui ont recueilli le plus de suffrages mercredi, à savoir l’organisation d’un référendum sur tout accord de divorce conclu avec Bruxelles et la mise en place d’une union douanière avec l’UE.

Une troisième option proposait d’arrêter le processus de Brexit en cas d’absence d’accord à deux jours de la date de sortie, qui a été reportée au 12 avril. Enfin, la proposition d’un modèle « Norvège + », également connue sous le nom de « Common Market 2.0 », préconisait le maintien du Royaume-Uni au sein du marché unique, synonyme de liberté de circulation des biens, capitaux, services et personnes, comme la Norvège, ainsi qu’une union douanière spécifique avec l’UE, soit une politique de droits de douane et commerciale commune.

Le parlement « a une nouvelle fois échoué à trouver une majorité claire pour chacune des options » présentées, a réagi le secrétaire d’Etat au Brexit Stephen Barclay. « La position légale par défaut est que le Royaume-Uni va quitter l’UE dans onze jours » sans accord, a-t-il ajouté. L’auteur de la proposition « Norvège + », le conservateur Nick Boles a immédiatement annoncé qu’il quittait le Parti conservateur. « J’ai tout donné pour tenter de trouver un compromis qui pourrait mener le pays hors de l’UE tout en maintenant notre puissance économique et notre cohésion politique », a-t-il dit visiblement très ému. « J’accepte que j’ai échoué. J’ai échoué surtout parce que mon parti refuse le compromis », a-t-il accusé.

Theresa May n’a de son côté pas exclu de présenter une quatrième fois au vote son accord de divorce.