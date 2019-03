La législation relative aux aides financières pour études supérieures a connu de nombreux changements entre 2010 et 2016.

En 2010, l’Etat décidait d’attribuer l’aide financière pour études supérieures aux étudiants résidents en dehors de toute considération de la faculté contributive des parents. La CSL avait mentionné le fait que cette condition de domicile au Luxembourg n’était pas conforme avec la réglementation européenne. La CSL ne s’était pas trompée puisque la CJUE a jugé cette réglementation contraire à la législation européenne car elle constituait une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

Depuis juillet 2013, l’aide financière pour études supérieures est étendue sous certaines conditions aux étudiants non-résidents. Le dispositif étant jugé trop coûteux, en juillet 2014, le Gouvernement décide de réintroduire le critère de revenu (et d’autres critères) en tenant compte, pour partie, du revenu des parents.

Avec la réforme de 2016, la CSL avait salué certaines améliorations: l’augmentation des bourses sociale et de mobilité et l’indexation des différents montants. Celui qui part à l’étranger a droit à la bourse de mobilité. Si ses parents ont un revenu disponible entre 2,5 et 3 fois le salaire social minimum, il touchera pour l’année académique, hors frais d’inscription, un montant de 6.250 euros. Selon les estimations des universités, un étudiant en Wallonie/Bruxelles a besoin d’un budget annuel de 11.160 euros, de 10.266 euros à Strasbourg et de 14.691 euros à Paris.

Si ce jeune veut étudier à Luxembourg, il reçoit 3.740 euros, qu’il loue ou non un logement. Le coût de la vie estudiantine au pays est estimé à 6.160 euros hors frais de location et à 11.130 euros avec logement .

Le montant de l’aide financière sous forme de bourse n’est donc pas suffisant pour un étudiant. Il a besoin d’une aide de sa famille. Pour les étudiants issus des couches supérieures de notre société et qui disposent de revenus élevés ou d’un patrimoine important, ce n’est pas un problème, pour tous les autres c’est un souci réel. Ils doivent travailler à côté de leurs études ou avoir recours au prêt, autre élément d’aide financière pour études supérieures. Même s’il permet à l’étudiant d’emprunter un montant à taux avantageux, il doit rembourser le cas échéant des sommes énormes après les études alors que les premières années après les études, les jeunes qui ont accompli des études supérieures sont confrontés à des emplois précaires et relativement moins bien payés que dans le passé et pour beaucoup avec des perspectives de carrière moins intéressantes.

Jean-Claude Reding

Chambre des salariés