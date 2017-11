Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Thierry Nelissen / La loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles va faire peau neuve. Jusqu’à quel niveau peut-on et doit-on réglementer la nature? La question émane de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils (0AI), dans son avis sur la future loi de protection de la nature et des ressources naturelles. Le