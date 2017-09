La ville de Francfort évacue dimanche plus de 60.000 habitants pour permettre le désamorçage d’une énorme bombe britannique datant de la Deuxième guerre mondiale, la plus grande opération de ce type en Allemagne depuis 1945.

« La zone va devoir être entièrement vidée de ses résidents » pour permettre de neutraliser l’engin de 1,8 tonne, a prévenu un responsable de la municipalité de la capitale financière allemande, Markus Frank.

La bombe de la Royal Air Force a déjà été surnommée « Blockbuster » par certains Francfortois, en raison de sa charge explosive, pesant à elle seule 1,4 tonnes, qui serait suffisante pour raser un pâté de maison et d’immeubles. Dès samedi, les patients de deux hôpitaux et les nouveaux-nés de la plus grande maternité de la région, le Bürgerhospital, ont été transférés dans d’autres établissements. « La solidarité des maternités environnantes a été fantastique, toutes ont proposé immédiatement leur soutien », s’est réjouit un des médecins du Bürgerhospital, Steffen Kunzmann. « Dans les cliniques hospitalières, on a pratiquement terminé l’évacuation, en revanche pour les maisons de retraite cela va durer plus longtemps, a indiqué pour sa part samedi un porte-parole des pompiers de la ville.

La bombe a été découverte en début de semaine sur un chantier de construction dans le périmètre l’université de la ville, à deux pas du quartier des banques et du centre-ville. Pour permettre le déminage, plus de 60.000 habitants doivent donc quitter leurs domiciles, soit près de 10% de la population totale de la métropole. La plupart le feront entre 06h00 (04H00 GMT) et 8h00 du matin (06H00 GMT). La police a commencé à se déployer dans le quartier dès samedi par mesure de précaution pour éviter des cambriolages ou des vols dans les habitations ou magasins déjà abandonnés. Dimanche, elle mobilisera plusieurs centaines d’agents pour s’assurer jusqu’en milieu de journée que la zone est bien désertée. L’opération de déminage proprement dite aura lieu dans l’après-midi. Les habitants ne devraient donc pas pouvoir rentrer chez eux avant le soir.

Plusieurs grandes halles ont été mises à leur disposition durant la journée par la ville. L’évacuation concerne un périmètre de 1,5 km autour du lieu de la découverte de la bombe. Du fait des bombardements alliés intensifs de la Deuxième guerre mondiale, les services de déminage doivent régulièrement neutraliser en Allemagne des bombes et obus de l’époque, découverts lors de chantiers de construction, ou dans des forêts, des champs et même parfois dans les jardins.

Samedi, à la veille de l’opération de Francfort, 21.000 personnes ont encore été évacuées à Coblence, dans l’ouest de l’Allemagne, le temps de désamorcer une bombe de 500 kilos datant de la Deuxième guerre mondiale. Jusqu’à présent, la plus grande évacuation due à un tel déminage a eu lieu le 25 décembre 2016, lorsque 54.000 personnes avaient dû quitter leurs logements à Augsbourg, dans le sud du pays. En mai dernier, 50.000 personnes ont aussi été évacuées à Hanovre, dans le nord, pendant la neutralisation de trois bombes britanniques.

