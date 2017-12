La première du ballet Noureev, consacré au danseur étoile soviétique passé à l’ouest en 1961, a eu lieu samedi au Bolchoï sans son metteur en scène Kirill Serebrennikov, assigné à résidence à Moscou.

La première de ce ballet avait été annulée à la dernière minute en juillet, officiellement en raison d’un manque de préparation des danseurs. Des critiques avaient invoqué des pressions des autorités, hostiles à l’évocation de l’homosexualité de Noureev, mort du sida en 1993 à Paris.

Kirill Serebrennikov venait alors d’être interrogé dans le cadre d’une enquête criminelle sur des détournements présumés de fonds publics, qu’il nie. Une affaire considérée par certains de ses défenseurs comme relevant d’une campagne aux motivations politiques contre les milieux artistiques à la veille de la présidentielle du printemps prochain. D’abord arrêté, le metteur en scène a été assigné à résidence en août dans l’attente de son procès. Ses biens ont été saisis par la justice en novembre.

Samedi, plusieurs membres du public ont déclaré à l’AFP à la sortie du théâtre être venus à la première du ballet aussi pour montrer leur soutien au metteur en scène. La représentation, « merveilleuse », a été saluée par des salves d’applaudissements de la salle, debout, selon Alexandra Korendiouk, une actrice de 28 ans.

Certains spectateurs portaient des T-shirts avec le slogan « Liberté pour le metteur en scène », a raconté Gourguen Tsatourian, un acteur de 46 ans. Les Moscovites avaient fait la queue pendant des heures devant les caisses du Bolchoï le mois dernier après l’annonce de la reprogrammation du ballet pour deux représentations. « Malheureusement, le Comité d’enquête n’a pas donné suite à notre requête pour que Kirill Serebrennikov soit autorisé à prendre part aux répétitions », avait indiqué vendredi aux journalistes le directeur du Bolchoï, Vladimir Ourine. Il avait assuré qu’aucun changement majeur n’avait été apporté au ballet.

Directeur artistique du Centre Gogol, un théâtre contemporain moscovite réputé, Kirill Serebrennikov a reçu le soutien de nombreuses personnalités artistiques russes et étrangères.

Metteur en scène reconnu en Europe et réalisateur de films présentés aux festivals de Cannes et Venise, il a été arrêté dans la nuit du 21 au 22 août alors qu’il se trouvait en plein tournage à Saint-Pétersbourg et qu’il devait monter un opéra à Stuttgart, en Allemagne.

Il a ensuite été assigné à résidence à Moscou. Sans s’opposer ouvertement au président Vladimir Poutine, le metteur en scène avait plusieurs fois critiqué les pressions croissantes exercées sur la création artistique motivées par la défense de valeurs conservatrices. Ses oeuvres, abordant des thèmes comme la politique, la religion ou la sexualité, ont été régulièrement critiquées par les militants orthodoxes ou les autorités.