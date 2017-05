BNP Paribas veut transférer au Maroc certaines activités informatiques

BNP Paribas prévoit de transférer au Maroc des activités informatiques dédiées à sa banque de détail en Afrique et employant en Île-de-France 150 salariés, lesquels se verront proposer une mobilité interne, a appris l’AFP de sources concordantes.

Ce projet de transfert, présenté comme un moyen entre autres de rapprocher ces services de leurs utilisateurs, a été récemment dévoilé en interne lors d’un comité d’établissement, a confié une source syndicale, confirmant des informations publiées préalablement par le quotidien Le Monde. Les 150 personnes employées jusqu’à présent au sein des activités concernées « sont en Île-de-France et vont y rester, elles vont se voir proposer une mobilité dans la région, il n’y a absolument pas de licenciement », a précisé à l’AFP une source au sein du groupe. Quant aux salariés requis pour assurer ces tâches, ceux-ci doivent être recrutés directement au Maroc où la banque française est déjà présente via sa filiale BMCI, a-t-on appris de même source. Contactée, une porte-parole de BNP Paribas n’a pas souhaité commenter ces informations. Ce projet survient après celui de Natixis, filiale cotée du groupe bancaire BPCE, qui avait décidé dès l’an dernier de déplacer une partie de son personnel informatique à Porto, au Portugal, provoquant la grogne du comité central d’entreprise et des organisations syndicales.