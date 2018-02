Le groupe bancaire français BNP Paribas a annoncé mardi l’acquisition des activités luxembourgeoises, essentiellement en banque privée et en assurance vie, du néerlandais ABN Amro, ce dernier estimant ne pas pouvoir atteindre une taille critique dans le pays.

Le français va acquérir par l’intermédiaire de sa filiale luxembourgeoise, BGL BNP Paribas, « l’ensemble des actions émises par ABN Amro Bank (Luxembourg) » et sa filiale d’assurance vie, ABN Amro Life, précisent les deux groupes dans un communiqué commun.

Le montant n’est pas précisé. Immédiatement après cette transaction, BGL BNP Paribas cédera les activités d’ABN AMRO Life à Cardif Lux Vie, filiale d’assurance vie de BNP Paribas au Luxembourg, poursuit le communiqué. La transaction, qui reste soumise à l’accord des autorités compétentes, « devrait être finalisée au troisième trimestre 2018 », est-il ajouté.

Elle devrait ainsi permettre à BNP Paribas de mettre la main sur quelque 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à hauteur de 70% dans des activités de banque privée et de 30% en assurance vie, a précisé à l’AFP un porte-parole du groupe. « Le marché de la banque privée est en train de changer rapidement et de se consolider. La taille est un critère de plus en plus important pour pouvoir investir dans les collaborateurs et les systèmes afin d’offrir à nos clients le meilleur service possible.

Au Luxembourg, nous ne sommes pas en mesure d’acquérir cette taille critique », a justifié Pieter van Mierlo, directeur de la banque privée chez ABN Amro Bank, cité dans le communiqué.