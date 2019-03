Marie-Anne Lorgé / «Il faut aimer sans cesse après avoir aimé»: c’est Alfred de Musset qui le dit et c’est apparemment la citation fétiche du 28 mars. Ce qui n’empêche pas l’almanach du jour d’être facétieux, de choisir l’expression «yoyoter de la cafetière» – qui rime avec «divaguer» ou «dire n’importe quoi» – pour clore familièrement le mois. C’est ainsi, l’air de rien, que la fin mars, tiraillée entre poésie et argot, résume la marche du monde.

Tant qu’à marcher, postulons une promenade en ville, là où, comme un poisson d’avril, le vert pousse dans le dos des façades grises. Et disons que ça se passe un dimanche de chandail – eh oui, le soleil qui rit jaune n’ose pas lui ôter un fil.

Sur le trottoir – mais ça vaut pour n’importe quel territoire traversé à pied en une journée –, se croisent les pas perdus. Au bout du jour, entre le mal des pierres et le goût des jardins, entre la marge et le milieu, même dialogue de sourds.

Notez toutefois que se réunir autour de quelqu’un qui raconte une histoire, c’est tendance: ça signifie qu’à l’oreille, on se sent moins seul. En écoutant, il est même possible, une fois dans le texte, de trouver un copain, quelqu’un qui pense comme toi. Qui croit sans sourciller qu’il y a trois cents milliards d’étoiles dans l’univers, mais qui a besoin de toucher la peinture dès lors qu’on lui dit qu’elle n’est pas sèche.